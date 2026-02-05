Canciller recibe acta que acredita a Paraguay como miembro del “Board of Peace”

El canciller Rubén Ramírez Lezcano recibió hoy jueves el acta oficial que acredita a Paraguay como miembro del Board of Peace durante una reunión con el subsecretario de Asuntos Económicos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jacob Helberg.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, durante la reunión, las autoridades analizaron temas vinculados a la inteligencia artificial y la ciberseguridad. En ese contexto, el canciller destacó que el Gobierno del Paraguay impulsa una agenda prioritaria en estas áreas y expresó el interés de avanzar en una cooperación estrecha con Estados Unidos y Taiwán, en reconocimiento al liderazgo tecnológico de ambos países.

Lea más: Peña firma el acta fundacional de “Junta de la Paz”

Helberg, por su parte, resaltó los trabajos que se realizan en Asunción para la elaboración de un acuerdo en inteligencia artificial, orientado a atraer inversiones tecnológicas estadounidenses y a establecer un marco regulatorio favorable para el desarrollo del sector.

Ambas partes coincidieron además en la necesidad de profundizar la cooperación bilateral en áreas estratégicas y de defensa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Canciller niega que Paraguay pagará para ingresar al “Consejo de la Paz”

En ese sentido, ambas autoridades destacaron la próxima realización de encuentros de altos mandos militares en Washington, D.C., como parte del fortalecimiento del diálogo institucional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paraguay respondió a invitación de Trump

La incorporación de Paraguay al Board of Peace se formalizó el pasado 22 de enero, cuando el presidente Santiago Peña participó de la reunión de la Junta de Paz de Gaza y firmó el acta fundacional junto a sus homólogos Donald Trump y Javier Milei. El organismo tiene como objetivo central la reconstrucción de Gaza.

En total, alrededor de 35 jefes de Estado y de Gobierno aceptaron formar parte de la junta. Paraguay integrará el Board of Peace por un período inicial de al menos tres años.