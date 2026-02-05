Video: denuncian que invasores habrían causado gran incendio en Villa Hayes

El incendio que inició este miércoles en Villa Hayes, Chaco, ya afectó a más de 400 hectáreas, mientras el humo sigue presente en zonas aledañas, como la capital del país.

Se presume que el inicio del fuego habría sido provocado por un grupo de personas autodenominados “Sin Tierra”, quienes ingresaron de forma irregular al predio y al intentar limpiar, se les fue de la mano el fuego.

José Schembori, dueño del predio, explicó que tiene invadida su propiedad desde el pasado miércoles, por segunda vez.

“El intendente de Villa hayes (Luis López) le dio un poder a esta comisión “Somos Villa Hayes” porque dicen que es un excedente de tierra, cosa que el departamento técnico, la junta, vio que el pedido de excedente cae sobre una propiedad privada, la cual está titulada, impuesto al dia y aprobación por catastro”, explicó a ABC Color.

“La notificación del inicio esta prevista para el 20 de febrero pero ellos ya invadieron el miércoles pasado. Además, tengo dos causas abiertas en la Fiscalia pero nunca imputaron a nadie, teniéndole identificados a la mayoría de ellos (invasores)”, mencionó el afectado.

Cuando fue consultado sobre si este grupo habría sido el que inicio el incendio, apuntó que es lo más probable, ya que son los únicos que están en la zona. “El martes por la noche los vecinos del lugar me pasaron un video, donde se ve que prendieron fuego a la zona”.

El denunciante comentó que en varias ocasinones solicitó una audiencia con el intendente municipal, Luis López, sin haber sido recibido respuesta hasta la fecha.