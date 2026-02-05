Ediles de Carapeguá convocan a mesa de trabajo para limpiar baldíos llenos de malezas

El concejal municipal Francisco Román (ANR) presentó ante la plenaria de la Junta Municipal dos problemas que urge solucionar en el municipio y que afectan a los pobladores.

Uno de ellos es la existencia de baldíos abandonados, saturados de malezas, situación por la cual vecinos de los barrios San José, María Auxiliadora, Santo Domingo y San Cayetano solicitan encontrar una forma de proceder a la limpieza.

A esta situación se suma el problema del itinerario que realiza la empresa Lago Ypoá, que no estaría cumpliendo con el recorrido establecido, dejando sin cobertura del servicio a los pobladores de las compañías Veni Loma y Francos Isla.

El pedido de Román fue secundado por la concejal municipal Margarita Miró (PLRA) y aprobado por unanimidad, por lo que, a través de la Resolución N.º 019/2026, se fijó para este sábado una reunión con el intendente y sus asesores.

Vecinos reclaman cumplimiento de ordenanza

Una de las denunciantes del barrio San Cayetano, Adolfina Álvarez, manifestó que la Municipalidad cuenta con una ordenanza que reglamenta el uso de los terrenos y la limpieza de predios y baldíos.

En ese sentido, recordó que la Ordenanza N.º 01/2016 establece que los propietarios que no limpien sus predios serán multados, y que la Municipalidad podrá ingresar a realizar el trabajo correspondiente. Es justamente eso lo que solicitan a las autoridades: que procedan a la limpieza y posteriormente se busque la forma de cobrar a los propietarios.

Costo de limpieza por terreno

De acuerdo con la normativa municipal, en caso de que el inmueble esté ubicado sobre una calle con terraplén, el costo es de G. 49.044 por metro cuadrado. Si el baldío contiene matorrales y está ubicado sobre empedrado, la multa es de G. 98.089 por metro cuadrado. En tanto, si el terreno se encuentra sobre calles de hormigón rígido, asfaltadas o con adoquines, los propietarios deberán abonar G. 107.900 por metro cuadrado.

La ordenanza señala además que, en caso de una primera reincidencia, el cobro será del 50 % del salario mínimo por metro cuadrado, y en una segunda reincidencia, del 100 %.

Más de 50 notificados

Por su parte, el inspector general de la Municipalidad local, Pablo Chamorro, manifestó que la limpieza de baldíos la realiza la Municipalidad luego de que se cumplan tres notificaciones al propietario. Posteriormente, se interviene y se cobra la multa, que va desde G. 1.500.000, dependiendo de la dimensión del terreno.

Agregó que, hasta la fecha, tienen más de 50 denuncias provenientes de distintos barrios y que es urgente encontrar una solución junto con los concejales, porque, pese a que los propietarios son notificados, hacen caso omiso.

El ejecutivo municipal y sus asesores participarán de la mesa de trabajo para tratar el problema de los baldíos y el presunto incumplimiento irregular del itinerario que realiza la empresa Lago Ypoá, indicó finalmente el inspector general Chamorro.