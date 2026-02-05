Video: militares y bomberos controlan incendio en Villa Hayes

El comandante del Comando Logístico, Gustavo Arza, confirmó esta tarde que el incendio en Villa Hayes fue controlado tras ocho horas de combate por parte de uniformados y bomberos voluntarios. “Se controló totalmente; no hay foco. Está totalmente apagado y ahora van a esta regresando los muchachos”, detalló a ABC AM 730.

Asimismo, precisó que conforme al último reporte, fueron 462 las hectáreas afectadas por el fuego, por lo que fue su combate fue bastante extenso y dificultoso.

También precisó que más de 100 personas intervinieron en el hecho, acompañados de un helicóptero “bambi” para intervenir desde el aire en las zonas más boscosas y de difícil acceso.

Finalmente, detalló que tres bomberos voluntarios recibieron asistencia por la intensa humareda -que llegó hasta Asunción- y extremo calor que se registraba en la zona, mientras que sobre la causa del fuego se sospecha una quema de pastizales.

