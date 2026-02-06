Nacionales
Iglesia dice que cambios en la Caja Fiscal son “parche” y critica jubilación vip del Parlamento

El atropello se da tras la reunión previa entre el presidente de la República, Santiago Peña y el del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez.
El tratamiento "a tambor batiente" de los cambios en la Caja Fiscal se dieron tras una reunión previa entre el presidente de la República, Santiago Peña y el del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez.Foto Gentileza

La Arquidiócesis de la Santísima Asunción, a cargo del cardenal Adalberto Martínez, calificó de “escándalo ético” la jubilación privilegiada que mantienen los políticos (Congreso Nacional) y afirmó que los cambios propuestos en la Caja Fiscal no son suficientes. Piden convocar a todos los sectores para analizar una reforma más profunda.

Por ABC Color

La Iglesia Católica, a través de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, a cargo del cardenal Adalberto Martínez, se pronunció luego de que Diputados decidió este jueves mantener los privilegios en la Caja Parlamentaria, que, por ejemplo, mantiene la jubilación de congresistas luego de 10 años de “trabajo”.

En un comunicado publicado esta mañana, también se pronunciaron sobre los cambios en la Caja Fiscal, que afectan a docentes, policías y militares, cuestionando que si bien los ajustes son necesarios, realmente no se realizaron modificaciones más profundas.

“Es imperativo avanzar hacia un sistema donde no haya ciudadanos de primera y de segunda. La existencia de jubilaciones privilegiadas en el sector político es un escándalo ético frente a un pueblo al que se le pide sacrificio”, advirtieron.

Monseñor Adalberto Martínez, en la Catedral Metropolitana de Asunción.

Para la Iglesia, la solución real pasa por la convergencia de todos los sectores hacia reglas comunes y justas. Además, apuntan que los fondos jubilatorios deben estar blindados contra el uso político y ser administrados con criterios técnicos y transparencia total.

Sistema jubilatorio sigue “fragmentado, desigual y excluyente”

La Arquidiócesis aseguró que la revisión de la situación de la Caja Fiscal y la adopción de algunos ajustes urgentes son “necesarias pero no suficientes”.

“La reforma actual es un alivio fiscal, pero no representa aún la arquitectura integral de seguridad social que el Paraguay clama. El impacto esperado de reducir el déficit a menos de la mitad es un avance, pero el sistema sigue fragmentado, desigual y excluyente”, manifestaron desde la Iglesia.

Multitudinaria movilización ciudadana en contra de la reforma de la Caja Fiscal planteada por el Ejecutivo.

Luego, hicieron un llamado a un pacto nacional: “Instamos a las autoridades y a todas las fuerzas vivas de la nación a no detenerse en la aprobación de una ley”.

El comunicado de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción sobre el sistema jubilatorio en Paraguay.

“No podemos seguir construyendo parches sobre un sistema que excluye a la gran mayoría de los trabajadores y de la población en general”, remarcaron.