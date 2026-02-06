Iglesia dice que cambios en la Caja Fiscal son “parche” y critica jubilación vip del Parlamento

La Iglesia Católica, a través de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, a cargo del cardenal Adalberto Martínez, se pronunció luego de que Diputados decidió este jueves mantener los privilegios en la Caja Parlamentaria, que, por ejemplo, mantiene la jubilación de congresistas luego de 10 años de “trabajo”.

En un comunicado publicado esta mañana, también se pronunciaron sobre los cambios en la Caja Fiscal, que afectan a docentes, policías y militares, cuestionando que si bien los ajustes son necesarios, realmente no se realizaron modificaciones más profundas.

“Es imperativo avanzar hacia un sistema donde no haya ciudadanos de primera y de segunda. La existencia de jubilaciones privilegiadas en el sector político es un escándalo ético frente a un pueblo al que se le pide sacrificio”, advirtieron.

Para la Iglesia, la solución real pasa por la convergencia de todos los sectores hacia reglas comunes y justas. Además, apuntan que los fondos jubilatorios deben estar blindados contra el uso político y ser administrados con criterios técnicos y transparencia total.

Sistema jubilatorio sigue “fragmentado, desigual y excluyente”

La Arquidiócesis aseguró que la revisión de la situación de la Caja Fiscal y la adopción de algunos ajustes urgentes son “necesarias pero no suficientes”.

“La reforma actual es un alivio fiscal, pero no representa aún la arquitectura integral de seguridad social que el Paraguay clama. El impacto esperado de reducir el déficit a menos de la mitad es un avance, pero el sistema sigue fragmentado, desigual y excluyente”, manifestaron desde la Iglesia.

Luego, hicieron un llamado a un pacto nacional: “Instamos a las autoridades y a todas las fuerzas vivas de la nación a no detenerse en la aprobación de una ley”.

“No podemos seguir construyendo parches sobre un sistema que excluye a la gran mayoría de los trabajadores y de la población en general”, remarcaron.