Caja fiscal: docentes retrucan y advierten con consecuencias electorales al cartismo

Gremios docentes anunciaron ayer su intención de ir a una huelga nacional el próximo 23 de febrero, día de inicio de las clases en escuelas y colegios públicos, ante una eventual aprobación por parte del Congreso Nacional del proyecto de ley de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal), que establece edades mínimas de jubilación y un aumento de los aportes jubilatorios de los educadores.

Luego de su aprobación ayer en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley aún debe ser tratado por el Senado, lo que ocurriría la próxima semana en una sesión extraordinaria.

En la versión modificada que aprobó ayer la Cámara Baja –con apoyo mayoritario del oficialismo cartista-, la propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo establece edades mínimas para la jubilación de los docentes, 57 años con 25 años de aporte para la jubilación ordinaria y 55 años con 30 años de aporte para la jubilación extraordinaria.

La reforma establece también un aumento del aporte de los afiliados de las cajas deficitarias –entre las que está la del magisterio nacional–, que pasarán de aportar el actual 16 por ciento a un 19 por ciento de sus ingresos. El Estado, mientras tanto, aportará a la caja fiscal solo un 1 por ciento que será incrementado gradualmente, de forma anual, hasta llegar al 5 por ciento de aporte.

El argumento del Gobierno es que esas medidas son necesarias para contrarrestar el déficit de la caja fiscal, que el año pasado alcanzó alrededor de 400 millones de dólares según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Alliana “ya negoció fundirles la vida a los docentes” en el Senado

En conversación con ABC Cardinal este viernes, Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, indicó que, aunque la “tendencia mayoritaria” entre los educadores es ir al paro, la decisión final de ir a huelga deberá ser tomada en asamblea por su gremio, y dijo que los docentes permanecerán expectantes de lo que ocurra la próxima semana en el Senado.

Sin embargo, admitió que es probable que la Cámara Alta, donde el oficialismo cartista también tiene mayoría, apruebe el proyecto y afirmó que el vicepresidente Pedro Alliana “ya negoció fundirles la vida a los docentes” con sus aliados oficialistas en el Senado.

Piris lanzó más críticas contra el vicepresidente Alliana, a quien acusó de operar para que Diputados apruebe una versión modificada del proyecto de reforma más “lesiva” que la propuesta original “menos criminal” que llegó al Congreso desde el Poder Ejecutivo.

“Jubilarle al docente en la mendicidad”

Señaló que en la propuesta original remitida por el Ministerio de Economía se establecía la jubilación con un mínimo de 57 años de edad y una tasa de sustitución de entre 78 y 100 por ciento del salario promedio del jubilado durante sus últimos cinco años de trabajo.

Sin embargo, en la versión modificada, que Piris insistió fue aprobada “con orden de Alliana”, la tasa de sustitución para la jubilación ordinaria es de entre 70 y 85 por ciento.

“El porcentaje es una barbaridad, es jubilarle al docente en la mendicidad”, declaró Piris. “A un docente que se jubila con 8 millones (de guaraníes de salario, con 57 años de edad) le queda el 70 por ciento. Se hace el prorrateo de los últimos cinco años y va a quedar más o menos en 67 por ciento, a eso hay que restarle 5,5 por ciento de IPS. Le va a quedar 4 millones y alguito, es una miseria”.

Calificó también como una “miseria” el aporte estatal a la Caja fiscal del 1 por ciento –que se elevará gradualmente hasta el 5 por ciento- que el proyecto de reforma contempla.

“Le dejaron la mesa servida a la oposición”

Opinó también que las edades mínimas establecidas en el proyecto son “muy elevadas” y que debería haber un diálogo para bajarlas, pero lamentó que el oficialismo “se cierra”.

“El mensaje (del oficialismo) es que les vamos a castigar (a los docentes) por manifestarse, así actúan los autoritarios”, dijo.

Piris advirtió que la decisión de aprobar la reforma de la caja fiscal en las condiciones actuales tendrá consecuencias políticas para el cartismo en las próximas elecciones generales.

“En 2028 se va a ver si esto tiene sus consecuencias”, manifestó, y añadió que “con lo de ayer, y no solo con lo de ayer, (los cartistas) le dejaron la mesa servida a la oposición”.