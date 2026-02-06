Investigan supuesto abuso sexual contra joven con discapacidad en Villarrica

La investigación supuesto abuso sexual está a cargo de la Unidad Penal N.º 1, cuya titular es la agente fiscal Gladys Giménez. De manera interina, las diligencias iniciales fueron acompañadas por el fiscal Osvaldo Mora, quien brindó detalles preliminares sobre el estado de la causa.

Según la denuncia presentada por la madre de la joven, la víctima habría ingerido su medicación habitual para el tratamiento de la epilepsia, lo que le provocó somnolencia. Posteriormente, se habría quedado dormida en una hamaca dentro de su vivienda.

De acuerdo con el relato recogido tanto de la víctima como de su madre, en ese estado de vulnerabilidad, dos vecinos habrían ingresado al domicilio, la alzaron y la trasladaron hasta una vivienda contigua, donde presuntamente se produjo el abuso sexual.

El fiscal Mora explicó que la joven, si bien es mayor de edad, presenta problemas de epilepsia y, conforme a una evaluación psicológica preliminar, también una discapacidad cognitiva leve, circunstancias que son consideradas relevantes dentro del proceso investigativo.

Indicó además que uno de los pasos fundamentales en la causa es la realización del anticipo jurisdiccional de prueba mediante Cámara Gesell, diligencia que debía llevarse a cabo recientemente, pero que fue suspendida debido a inconvenientes en la notificación de uno de los sindicados.

“El procedimiento no se pudo realizar porque uno de los presuntos involucrados no fue correctamente notificado, lo que obligó a suspender la diligencia”, señaló el fiscal interino.

Aclaró que se produjo una confusión con el apellido de uno de los supuestos autores, lo que derivó en la citación de una persona distinta.

Mora confirmó que, hasta el momento, no existen imputaciones en la causa, ya que aún restan varias diligencias clave que deberán cumplirse antes de avanzar procesalmente. Entre ellas, la toma de testimonio de la víctima por Cámara Gesell y otros requerimientos técnicos.

Asimismo, precisó que los dos presuntos involucrados serían mayores de edad y vecinos de la zona, y que ambos ya se encuentra plenamente identificados.

La continuidad de la investigación y la eventual imputación quedarán a cargo de la fiscal Gladys Giménez, una vez que retome sus funciones.