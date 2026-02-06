MEC: lluvia de críticas a Luis Ramírez por viajar “igual a su jefe”

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, viajó esta semana a Israel para representar a Paraguay en la conferencia EducAItion 2026, un evento sobre Inteligencia Artificial en el sector.

El ministro de Educación viajó en coincidencia con el tratamiento de los cambios en la Caja Fiscal en Diputados, que motivó una protesta masiva de docentes de escuelas públicas en distintos puntos del país, principalmente en Asunción, donde en un momento fueron reprimidos por la Policía Nacional.

Además, justo se dio en medio de un nuevo colapso del Sistema de Gestión Integrado del MEC (Sigmec), que dificultó la inscripción de miles de docentes a la plataforma para concursar por rubros de aula antes del inicio del año lectivo, el 23 de febrero.

“Durante su intervención, (Luis Ramírez) compartió la hoja de ruta de nuestro país hacia la integración de la IA en las aulas, destacando el compromiso con una educación innovadora y equitativa”, dice una publicación de la cartera educativa en las redes sociales. La conferencia fue con referentes políticos y académicos globales. También prometió “fortalecimiento e innovación” en las escuelas.

Las críticas

Las redes sociales del MEC se llenaron de cuestionamientos hacia el nuevo viaje de Ramírez. “Este vive en un mundo irreal... Ni edificios en condiciones tiene, ni limpiadoras, ni baños. Esa es la base para empezar a pensar en una buena educación. Ah, que deje de llenar las escuelas de proyectos para las fotos”, apuntó el usuario Miguel González en Facebook.

Otro usuario, de nombre Jorge Brizuela, expresó que “las escuelas no están en condiciones de cubrir necesidades básicas pero el viaje del pseudo- ministro va resolver”. Las publicaciones sobre el viaje del ministro en este sitio tienen cientos de comentarios negativos hacia la gestión de Ramírez al frente del Ministerio.

“Seguro el gran ministro traerá de nuevo, la implementación de proyectos que serán ejecutados por el bolsillo de docentes y padres de familia. Bien se sabe que se gasta millones por proyectos que deben ejecutarse, pero dónde está la plata”, remarcó María Ferreira.

“Ya le parece a su jefe, de viaje en viaje, Santi Peña”, afirmó otro docente, haciendo referencia a las críticas hacia el presidente de la República por sus numerosos viajes al exterior en lo que va de su mandato.

Bien acompañado

De momento, no están disponibles los documentos públicos que indiquen qué funcionarios acompañaron al ministro Ramírez al viaje a Israel. En algunas imágenes, se lo ve posando con su mano derecha, Aníbal Zapattini, jefe de Gabinete de la cartera educativa.

El funcionario hizo una pausa a la campaña proselitista que encabeza, a favor de la pre candidatura de su esposa, Romina Medina, para la concejalía de Asunción por Honor Colorado.

A propósito del proselitismo, los profesores también cuestionaron este tipo de acciones dentro de la entidad. “El MEC necesita gestores y técnicos competentes, mientras el Gobierno en este lugar sea por cupos políticos no se va implementar ni tuka´e kañy (juego de las escondidas)“,