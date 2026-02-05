Inicio de clases: obra en escuela, adjudicada por Luis Bello en noviembre, sigue sin arrancar

La Escuela Básica N° 225 Juan León Mallorquín del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), tiene un pabellón en riesgo de derrumbe, con murallas agrietadas, ventanas rotas y uno de los accesos en pésimas condiciones, en el barrio Carlos Antonio López, en Asunción.

El tamaño de las aulas es además pequeño, muchas no cuentan con equipos de aire acondicionado ni ventilación adecuada. Los viejos muebles están deteriorados.

Lea más: Inicio de clases: avance de obras en el Técnico Nacional es de apenas el 45%

Sin embargo, con mucha ilusión, el 27 de noviembre del 2025, la comunidad educativa recibió la noticia de que la Municipalidad de Asunción, con la firma del intendente Luis Bello (ANR-cartista), había adjudicado la refacción de todo el pabellón, de dos plantas, en peligro.

La noticia se dio tres días antes del cierre del año lectivo y con todas las vacaciones de verano por delante para llevar a cabo las reparaciones necesarias. Considerando que, según el pliego de bases y condiciones, los trabajos deben entregarse en 6 meses, por lo menos la mitad del pabellón podría haber estado listo para el primer día de clases de este año, previsto para el lunes 23 de de febrero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Cuándo se dará la palada inicial?

La reparación de la institución educativa fue adjudicada a la empresa Alberto Sosa Lescano por G. 1.369 millones. La firma es representada legalmente por su propietario, Alberto Sosa Lescano. Además, cuenta con una contrapartida del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de G. 240 millones para complementar los trabajos, según indicaron desde la cartera estatal. Una vez que se inicie, el recurso se transfiere a la cuenta de la dirección del centro escolar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Capiatá: obras tardías ponen en riesgo el inicio de clases de 300 alumnos

Tres meses después de ser adjudicada, la Municipalidad aún no tiene fecha para la palada inicial. El director de Fonacide de Asunción, Emmanuel Lara, indicó que tuvieron que realizar modificaciones en el contrato, debido a la ley del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), ex Fonacide, por una adecuación de la línea presupuestaria.

“Estamos pendientes de la respuesta de la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas), una vez que tengamos eso, se actualiza contrato y con eso debería de terminar el proceso administrativo para poder dar inicio a la obra”, agregó el funcionario.

Mientras, en la institución analizan cómo retornar a clases si es que los arreglos se dan en proximidad al 23 de febrero. De ser así, según lo establecido en el pliego, deberían terminar a fines de agosto de este año.

Escuela de Zeballos Cué

En la misma licitación también fueron adjudicadas obras en la Escuela Básica 263 Mauricio José Troche, ubicada en Zeballos Cué. La firma adjudicada es igualmente Alberto Sosa Lescano, por poco más de G. 1.096 millones.

Lea más: MEC privilegia a “operadores políticos” y no a ganadores de concurso, denuncian docentes

En la institución está prevista la instalación de sanitarios, la renovación de la instalación eléctrica, un comedor a base de hormigón armado, la refacción de un pabellón de aulas y mejoras en el desagüe pluvial.

Como la licitación es la misma, también se aguarda la resolución de Contrataciones Públicas para el comienzo de las tareas de infraestructura.