Nakayama acompaña reforma de la caja fiscal, pero sostiene que se la debe tratar sin apuros

La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al polémico plan de reforma de la Caja Fiscal, con variaciones frente al proyecto inicial del Ejecutivo. Ahora, la misma ha sido remitida a la Cámara de Senadores, que podrá aprobar el texto tal cual lo envió Diputados, introducir nuevas modificaciones o rechazarlo totalmente.

“Para mí, esto se tendría que tratar en el perido ordinario. Particularmente, creo que el problema de la Caja Fiscal es algo que se debe resolver. Más allá que sea una reforma impopular, es necesaria debido a que los números no acompañan, para lo que tiene que ser una caja autosustentable”, señaló el senador Eduardo Nakayama.

Luego, el parlamentario señaló que esto es una bomba que puede estallar en cualquier momento y tenemos que entender esto más allá de banderías políticas, ideologías y bancadas. Pero dejó en claro que se debe hacer sin apuros.

“Acá se ha puesto mucho foco en los docentes, de alguna forma en las fuerzas públicas pero no se ha hablado de otros jubilados que son vip dentro del sector público. Nosotros tenemos que hacer un análisis más profundo de estos casos”, señalando a embajadores, quienes se jubilan con el salario del exterior, ganando más que el presidente de la República.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caja fiscal: docentes retrucan y advierten con consecuencias electorales al cartismo

“Esto es algo que se tiene que discutir para tener una visión más completa y panorámica de lo que es la problemática de la caja fiscal”, remarcó el parlamentario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento, Nakayama mencionó que existen tres formas en las que se puede convocar para tratar de forma pronta este tema. “Una es por parte del presidente de la Comisión Permanete, otra es por la del presidente del Senado y por un cuarto de los miembros del Senado”.

“Si eso se hace, acá hay 48 horas, no hay días hábiles. Pero, personalmente, siempre dije que no hay apuro para tratar este tema. Se debería debatir en el periodo ordinario, de una forma normal y tranquila”, expresó.

A renglón seguido mencionó: “Ayer salió la media sanción con las modificaciones. Eso debemos volver a pasar dentro de un análisis que nos va a decir si las reformas incorporadas ayudan mas o menos que el proyecto original”.

Lea más: Caja fiscal: docentes tildan de “traición” la media sanción de Diputados y convocan a huelga nacional

Con relación a los gremios, comentó que cualquier ley que saquen va a ser impopular. “Nosotros tenemos que asumir eso y sobre todo, trabajar a la luz de lo que dice la Constitución, que el interes general está por encima del interés particular”.

Y para finalizar dejó en claro que esto no es una medida definitiva, pero si no se trata ahora, se va a tener que tratar el próximo gobieno si o si.