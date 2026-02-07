Autopsia revela la causa de muerte posparto de enfermera en Paraguarí

El Ministerio Público sometió este sábado a autopsia el cuerpo de Liliana Andrea Torres (36 años), una licenciada de Enfermería quien falleció ayer viernes en el Hospital Regional de Paraguarí, donde ingresó con fuertes dolores de vientre y sangrado, tres días después de haber dado a luz en el mismo nosocomio.

En conversación con ABC Color, el doctor Pablo Lemir, médico forense del Ministerio Público, dijo que la autopsia realizada hoy en Asunción reveló como causa de muerte un “shock” con signos de “coagulopatía intravascular diseminada”, que causa que la sangre no coagule bien y se produzcan hemorragias que llevan a la falla de órganos y, por consecuencia, a la muerte.

El doctor Lemir explicó, sin embargo, que aún está por determinarse el origen de esa coagulopatía, lo que requerirá un análisis más minucioso de los órganos de la mujer antes de que se elabore un informe forense final.

Lea más: Murió tras dar a luz: revelan causa de muerte de una mujer en Loma Pytã

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Señaló que el útero de la paciente fue extraído en el Hospital de Paraguarí, presumiblemente en un intento de parte de los médicos de eliminar el foco de coagulopatía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Eso va a ser revisado para ver si el foco del sangrado se produjo en el útero, hay que determinar si el útero tiene características infecciosas o hemorrágicas”, indicó el galeno.

Junta médica analizará responsabilidades

El doctor Lemir comentó que, a simple vista, no se observan rastros de placenta u otros elementos que no hayan sido debidamente extraídos del útero tras el parto y que pudieran haber causado una infección, pero no descartó que un análisis microscópico revele un cuadro infeccioso.

Lea más: Desidia criminal: la Justicia ordenó salvarla, pero IPS le dio la espalda

Añadió que el informe final de la autopsia y el historial médico de la paciente deberán ser analizados por una junta médica para determinar si hubo negligencia en la atención médica que la mujer recibió en el hospital.