Centro de imágenes Meprotec afirma que atendió a paciente

Desde el Centro de Imágenes Meprotec, aclaran que el paciente contaba con un agendamiento previo establecido hace aproximadamente tres meses, pero que no fue confirmado motivo por el cual no se le pudo atender en un primer momento.

La atención fue realizada cuando se tomó conocimiento de que el paciente provenía del interior del país. En ese sentido, la empresa prestadora de servicios, tras la verificación médica previa al procedimiento, constató que el estudio solicitado debía realizarse con contraste, y que el paciente debía hacerse estudios previos de nefrología.

Se detectó que el señor Dionel Gamarra no contaba con el aval del nefrólogo ni con los estudios necesarios para autorizar de manera segura la administración del contraste.

Al respecto, la gerente de Operaciones de Meprotec, Martha Ayala, explicó “que el paciente fue atendido, y se activó el protocoló cuando supimos que venía del interior del país. Entonces encaminamos el proceso del estudio de laboratorio, pero con los resultados, no enteramos que estaban fuera de rango. Eso contraindica la realización del estudio a no ser que tengamos la autorización de un médico especialista en nefrología. Es por eso que le indicamos al paciente, que ni bien contara con los pre-requisitos para la realización del estudio, volviera a gestionar el turno con nosotros, y que le ayudaríamos”.

La empresa enfatizó que el procedimiento se ajusta a los protocolos médicos de seguridad, y que en caso de pacientes del interior, se les solicita que realicen la confirmación de las citas para los estudios, porque de lo contrario, el turno es liberado para dar lugar a pacientes que buscan turnos recuperados.

Solicitaron, además a los pacientes acercarse a aclarar las dudas que tienen más aún cuando llegan al lugar desde el interior del país.