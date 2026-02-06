IPS Ingavi agiliza trámites con Meprotec, pero persiste el calvario por la falta de turnos

En un intento por reducir la asfixiante burocracia que enfrentan los asegurados, el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), anunció que el proceso de comprobación de derecho para estudios de diagnóstico por imágenes, se realizará directamente en la ventanilla de la empresa tercerizada Meprotec.

A partir de ahora, los pacientes que requieran tomografías, ecografías u otros estudios por imágenes, ya no deberán pasar primero por la Admisión Hospitalaria del IPS y, con solo presentar la cédula de identidad original y la orden médica en el subsuelo del hospital (donde opera Meprotec), el sistema validará automáticamente si el asegurado está habilitado.

Los detalles del nuevo sistema

Según el anuncio realizado por el IPS, se establecieron las siguientes modalidades para agilizar la atención:

Agendamiento vía WhatsApp: Los pacientes pueden enviar su orden y foto de su cédula de identidad al 021-379-8900 .

Urgencias 24 Horas: Solo para órdenes selladas como “Urgencia” con fecha del día.

Órdenes externas: Si el médico no es del IPS, la verificación se hará mediante el sistema enlazado directamente en la ventanilla de la tercerizada.

Los horarios para transcripciones y verificaciones son los días lunes de 07:00 a 13:00; martes y jueves de 14:00 a 20:00 y viernes de 06:00 a 12:00.

Este nuevo protocolo ya está operativo y las autoridades esperan que, al menos en el área de diagnóstico por imágenes, las filas kilométricas ya no sea de todos los días.

El “vía crucis” de los turnos

Si bien la optimización de trámites administrativos es un paso positivo, para el asegurado el problema de fondo sigue siendo el mismo: conseguir el turno médico inicial.

Las redes sociales y los pasillos de los servicios del IPS se inundan diariamente de reclamos por la falta de disponibilidad de citas en especialidades básicas y complejas. Muchos pacientes señalan que, de nada sirve que la validación del estudio sea rápida, si deben esperar meses para que un médico les firme la orden necesaria.

“Es un círculo vicioso. Nos facilitan el papeleo con Meprotec, pero para llegar a esa ventanilla primero tenemos que ganar la lotería de conseguir un turno por Call Center, que nunca atiende, o venir en plena madrugada a ver si hay cupo”, manifestó un asegurado.