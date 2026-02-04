Recuerdan que peligro de dengue está siempre latente y urgen vacunación

El Ministerio de Salud Pública anunció ayer la ampliación del programa de vacunación contra el dengue, enfermedad endémica en Paraguay transmitida por mosquitos.

Hasta ayer, la vacuna se aplicaba solo a niños de entre 6 y 8 años, pero desde hoy la vacunación se extiende a todas las personas entre 6 y 39 años. El Ministerio de Salud adquirió unas 70.000 dosis de la vacuna contra el dengue, pero hasta el momento se han aplicado apenas poco más de mil.

En conversación con ABC Color este miércoles, el doctor Guillermo Legal, del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud, comentó que el plan era iniciar la vacunación con un grupo pequeño, centrándose en los niños pequeños, la población de mayor riesgo ante la enfermedad.

Luego de los niños pequeños, la población con más riesgo es la franja “laboralmente activa”, de 20 a 39 años, añadió. Entre 2019 y 2024, ese grupo etario registró más de 108.000 casos de dengue en Paraguay.

La vacuna contra el dengue se aplica en dos dosis, con un intervalo de tres meses entre ambas aplicaciones.

Peligro de epidemia es siempre latente

Sobre el bajo número de vacunas aplicadas hasta ahora, el doctor Legal dijo que la percepción de riesgo relacionada al dengue es baja en la ciudadanía actualmente debido a que los últimos años fueron relativamente tranquilos en cuanto a número de contagios.

Sin embargo, recordó que la enfermedad es endémica en Paraguay, por lo que “la posibilidad de una epidemia es siempre latente” y frecuentemente se producen epidemias cada tres o cuatro años.

“Inevitablemente va a volver a suceder”, advirtió.

¿Dónde puedo vacunarme contra el dengue?

La vacuna contra el dengue se aplica en Asunción y 15 localidades de los departamentos Central, Itapúa y Paraguarí.