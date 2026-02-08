Operativo retorno: lento tráfico en Luque-Sanber

La alta afluencia de rodados genera un retorno lento, especialmente en algunos tramos de la ruta Luque-San Bernardino, aunque la circulación se mantiene constante.

El alto volumen de vehículos que retornan tras el fin de semana desde el interior del país, se registran demoras en el paso por el peaje; sin embargo, la circulación se mantiene constante.

Lea más: Video: peaje Ecovía priorizó el cobro y no dio paso a una ambulancia en emergencia

En el lugar se observa la presencia de funcionarios del Consorcio Privado Rutas del Este, quienes acompañan el operativo y trabajan para agilizar el tránsito y ordenar el flujo vehicular en la zona del peaje.

La subinspectora Vanessa Llanes, de la Patrulla Caminera, informó que el tránsito está lento pero fluido en comparación en otros fines de semana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, los automovilistas mencionaron que quizás se deba a la fecha, ya que las personas se reservan para otras actividades. Mientras que otros, dijeron que podría deberse al calor o porque las personas fueron saliendo en distintos horarios de lugares de retorno.