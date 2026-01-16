Video: Peaje Ecovía priorizó el cobro y no dio paso a una ambulancia en emergencia

Una ambulancia que circulaba en situación de emergencia no recibió prioridad de paso en el peaje de la Ecovía, sobre la ruta Luque–San Bernardino, según se observa en un video que llegó a la redacción.

El hecho ocurrió esta noche del viernes y generó indignación entre conductores que presenciaron la escena y comenzaron a bocinar para que se libere el paso. Cabe resaltar que el hecho ocurrió mientras había una alta demanda de tránsito en la zona, por ser fin de semana y ser camino a la ciudad veraniega.

En las imágenes se ve a la ambulancia con la sirena activada detrás de una fila de vehículos que esperaban para abonar el peaje. Debido al poco espacio del puesto de cobro, la ambulancia no podía adelantarse.

Ante la urgencia y la desesperación, varios automovilistas tocaron bocina, pero la barrera no fue levantada.

Según relataron los testigos a ABC, el personal del peaje continuó con el cobro y se negó a habilitar el carril. “Yo recibo órdenes, soy empleado”, habría manifestado uno de los funcionarios, según relataron.

Reclamos por falta de protocolos

Este episodio generó cuestionamientos debido a la falta de protocolos que garanticen el paso inmediato de ambulancias y otros vehículos de emergencia, incluso en momentos de alta demanda.

“La prioridad parecía ser cobrar antes que permitir el paso a una ambulancia”, reclamaron.

El peaje de la Ecovía, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), recaudó más de G. 33.300 millones durante 2025. Desde el 1 de enero, su operación fue transferida al consorcio Rutas del Este, integrado por las empresas Sacyr y Ocho A.