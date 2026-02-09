Cañicultores de Troche analizan nueva movilización por retrasos en licitación de Petropar

El presidente del gremio, Cristian Fonseca, manifestó la preocupación del sector por la prolongada suspensión del proceso licitatorio, que, según explicó, estaría motivada por dos protestas presentadas por la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA). Esta firma había sido adjudicada en la primera licitación, cuyo contrato fue posteriormente rescindido por el Gobierno tras la detección de supuestas irregularidades, y volvió a presentarse en el nuevo llamado.

Fonseca indicó que las protestas interpuestas por dicha empresa impidieron incluso la apertura de sobres de las compañías oferentes, paralizando de hecho el avance del proceso. No obstante, precisó que la visita técnica a las instalaciones sí se realizó a mediados de enero, con la participación de 13 empresas interesadas, entre ellas la propia EISA.

El dirigente recordó que existe un acuerdo firmado el 8 de octubre pasado entre el Gobierno y los cañicultores, que establece como plazo septiembre de 2026 para la entrega del nuevo tren de molienda. Señaló que, a su criterio, los retrasos actuales ponen en riesgo el cumplimiento de ese compromiso.

Durante una reciente asamblea informativa, los productores debatieron por varias horas la situación y resolvieron convocar a representantes de distintos distritos y departamentos para analizar un plan de acción. Fonseca afirmó que el sector no avala ni apoya a ninguna empresa en particular, y que su único reclamo es que el Gobierno, a través de Petropar, destrabe los inconvenientes legales y garantice la continuidad del proyecto.

Finalmente, el titular de la asociación sostuvo que el malestar entre los cañicultores va en aumento y que existe predisposición a movilizarse si no se obtienen respuestas concretas.