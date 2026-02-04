Presidente de IPS analizó renunciar tras muerte de paciente por desperfectos en equipos médicos

En una entrevista radial este miércoles, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, manifestó que analizó renunciar a su cargo luego de que se hizo público que un paciente del Hospital Central de la previsional falleció esperando un procedimiento de urgencia que no pudo ser realizado por problemas técnicos con equipos médicos.

Braulio Vázquez, funcionario del medio televisivo de comunicación Unicanal, falleció el pasado miércoles luego de varios días esperando recibir un cateterismo de urgencia tras un infarto. Representantes del IPS admitieron que el procedimiento médico no se realizó debido a que los equipos necesarios presentaban desperfectos.

En conversación con Monumental AM, Brítez dijo que analizó con su familia la posibilidad de renunciar luego de la muerte de Vázquez, pero dijo que finalmente decidió que “es de cobarde abandonar la institución en este momento” teniendo en cuenta que “hay proyectos lindos que queremos hacer”.

Añadió que tiene planeado reunirse con el presidente Santiago Peña cuando este regrese a Paraguay para analizar la situación en la previsional.

Auditoría al IPS

Tras la muerte de Braulio Vázquez, la Superintendencia de Salud anunció una auditoría médica y forense al IPS y su Hospital Central, para verificar el cumplimiento de los protocolos de atención, el estado de los equipos médicos y la disponibilidad de insumos, y determinar responsabilidades.

Allegados de la familia de Vázquez afirmaron que esta se vio obligada a adquirir insumos por un valor de unos 11 millones de guaraníes que la previsional no tenía disponibles.