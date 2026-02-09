Senad intercepta envío de “cocaína negra” oculta en cuadros artísticos con destino a Australia

​La intervención se originó durante los controles preventivos en el departamento de control aeroportuario del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Una encomienda aérea, declarada en la ciudad de Limpio y con destino final a Cannington, Australia, llamó la atención de los canes detectores de drogas y del personal de la DNIT.

​Al inspeccionar la caja de cartón, los agentes hallaron:

​Un termo forrado.

​Dos cuadros acrílicos que presentaban irregularidades en su estructura.

​Ante las sospechas, y bajo directrices del Ministerio Público, el paquete fue trasladado al Palacio de Justicia de Asunción para su apertura oficial.

Lea más: Detectan más de tres kilos de marihuana en paquetes provenientes de Estados Unidos

​Camuflaje químico: la “cocaína negra”

​Lo que parecía ser una simple exportación de artesanía escondía una técnica avanzada de tráfico. Tras la apertura en sede judicial, se extrajeron 802 gramos de cocaína.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Es un método donde la droga es sometida a un proceso químico para alterar su color y textura, adquiriendo una apariencia oscura similar al caucho o pigmentos de pintura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta técnica busca neutralizar el olor para confundir a los canes y evadir los reactivos químicos tradicionales.

​Sin embargo, las pruebas de campo realizadas por los especialistas confirmaron el resultado positivo a cocaína, desbaratando el sofisticado intento de contrabando.

​El procedimiento contó con la participación del fiscal César Sosa (Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico) y del juez Osmar Legal.