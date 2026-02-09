Senepa intensifica jornadas contra mosquito el aedes aegypti en la Playa Rotonda de San Bernardino

Pablo Cáceres, jefe regional de Senepa Cordillera, explicó que estas acciones se realizaron entre el sábado y domingo últimos, teniendo en cuenta el plan preventivo que se intensifica en sitios de alta concurrencia. Indicó que también se brindaron charlas informativas a los visitantes, comerciantes y vecinos del lugar, haciendo énfasis en la responsabilidad compartida para combatir al vector.

“El trabajo no solo consiste en el control, sino también en la concienciación. Es fundamental que la ciudadanía acompañe eliminando criaderos y manteniendo limpios sus espacios, especialmente en zonas turísticas donde circula mucha gente”, señaló Cáceres.

La intervención se desarrolló ante la gran afluencia de visitantes, con el objetivo de prevenir la propagación del dengue, zika y chikunguña, enfermedades transmitidas por el mosquito aedes aegypti, cuyo índice de reproducción aumenta con la acumulación de agua y las altas temperaturas.

Durante la jornada, funcionarios del Senepa realizaron recorridos por la zona costera y áreas aledañas, procediendo a la identificación y eliminación de posibles criaderos del mosquito, además de la verificación de recipientes, canaletas y espacios donde pueda acumularse agua estancada.

Prevención

Asimismo, desde la institución recordaron que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar brotes de estas enfermedades, instando a la población a no bajar la guardia y a acudir inmediatamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolor de cabeza o malestar general.

Finalmente, el Senepa anunció que este tipo de jornadas continuará desarrollándose en distintos puntos estratégicos del departamento de Cordillera, especialmente durante los fines de semana y feriados, con el acompañamiento de otras instituciones y autoridades locales.

