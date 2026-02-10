Caja Fiscal: cartismo cede y acuerda modificaciones al texto enviado por Diputados

La sesión de la Cámara de Senadores se sigue retrasando en medio de intensas negociaciones con el fin de tratar el proyecto de reforma de la Caja Fiscal. En ese sentido, el titular de la Comisión de Presupuesto del Senado, Silvio “Beto” Ovelar, anunció una primera serie de cambios acordados para aprobar la propuesta del Ejecutivo.

Lea más: Caja fiscal: disidentes colorados y opositores plantean postergación y estudio en comisiones

Una de las modificaciones introducidas tiene que ver con la pensión de los policías. El texto enviado por la Cámara Baja establecía límites, pero de acuerdo a los cambios propuestos por los senadores, estarán garantizadas las pensiones para el personal fallecido en acto de servicio y aquellos lesionados en acto de servicio, así como la protección de viudas e hijos menores.

Asimismo, habrá modificaciones a la escala de la tasa de sustitución, estableciendo que aquellos que se jubilen con 20 años de servicio lo harán con el 50 por ciento de sus haberes. Para jubilarse con el 100 por ciento, requerirán 35 años de servicio.

¿Cómo quedaría la tasa de sustitución del sector docente?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ovelar precisó los cambios introducidos para el sector docente en lo que respecta a la tasa de sustitución, estableciendo que si se jubilan extraordinariamente con 55 años, cobrarán el 75 por ciento. La jubilación ordinaria será desde los 57 años y a partir de allí se retirarán con el 81 por ciento; recién desde los 60 años lo harán con el 90 por ciento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El parlamentario dijo que “los números son los números” y afirmó que los cambios implican un avance muy significativo respecto al texto aprobado por la Cámara de Diputados. Así también, informó que las conversaciones siguen avanzando con los demás sectores, entre ellos, el de los magistrados.

Lea más: Caja fiscal: los pedidos concretos del sector docente

Consultado acerca del porqué no contemplaban la postergación del estudio, indicó que “nunca va a ser apropiado para definir un tema tan complejo como este” y recordó que en el gobierno anterior ya se planteaba la urgencia por introducir las reformas a la Caja Fiscal, algo que se postergó por la pandemia de covid.