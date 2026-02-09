Caja fiscal: los pedidos concretos del sector docente

Uno de los principales pedidos del sector docente, en el marco de la reforma de la Caja Fiscal, es la protección de los derechos adquiridos. Silvio Piris advirtió que la nueva normativa deja fuera a docentes que están a punto de cumplir los años de aporte necesarios para jubilarse. “Que mis colegas docentes a los que les falte un día para cumplir los 25 años de aporte entren en regla de la otra ley es injusto. Algunos tendrían que trabajar ocho, diez o quince años más”, explicó, y pidió establecer un régimen transitorio.

“Nosotros solicitamos un tiempo transitorio. Por lo menos debería ser de los 20 años para adelante, como estaba anteriormente, siguiendo la jurisprudencia de la ley del 2003, que los que tenían 20 años de antigüedad podían optar por seguir con la nueva ley o optar por la otra”, manifestó.

Lea más: Caja fiscal: sin edades mínimas, reforma sería “inútil”, según ministro de Economía

Aporte docente y contribución estatal

El sector docente también solicita revisar el aumento del aporte, que pasaría del 16% al 19%. Piden ajustarlo para que el esfuerzo mayor no recaiga solo en los trabajadores.

“Si el Estado no puede aportar el 14%, que aporte 6% y nosotros 2%, no hay problema. El sacrificio tiene que ser conjunto”, afirmó Piris.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También cuestionó que la Cámara de Diputados eleve el aporte estatal al 5% de manera gradual, mientras los docentes asumirían el 3% de inmediato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“A nosotros nos aprietan con el 3% a partir de marzo, una vez que esté promulgada la ley. Eso pues es ser caradura. Rova’atã, tramposo. Se van a enojar con nosotros, pero de frente debemos decir las cosas", declaró el docente.

Tasa de retorno y edad jubilatoria

Otro de los reclamos clave es la modificación de la tasa de retorno y la edad de jubilación. Según el dirigente, actualmente un docente con 25 años de aporte recibe el 83% de su salario, pero la reforma bajaría ese porcentaje a 70%, quedando finalmente en un 60% después de descuentos y prorrateos.

“Incluso con 30 o 40 años de aporte, el máximo que podría retirar (el jubilado) sería el 75%. ¿Eso es justo?”, cuestionó y mencionó las grandes diferencias con la caja parlamentaria vip. “Las comparaciones son odiosas. Lo bueno es que por lo menos los impuestos del contribuyente no van a seguir utilizando pero lo hacen solo porque la ciudadanía apretó”, indicó con respecto al último cambio aprobado antes de la reforma de la caja fiscal.

Lea más: Policías, militares y docentes convocan a protesta contra reforma de Caja Fiscal

Además, criticó la fijación de edades de 57 y 62 años para acceder al 100% del aporte: “Nos parece demasiado y debe ser revisado”.

Trato equitativo y mayoría oficialista

Finalmente, los docentes exigieron un trato más equitativo respecto a policías y militares. “No pedimos privilegios, pero al menos el mismo trato o la mitad del trato que se les da a la Policía Nacional y a los militares. Están juzgando mal”, concluyó Piris, enfatizando que esperan que el Senado actúe con mayor criterio y no solo apruebe lo decidido por la Cámara Baja.

“Anteriormente, por lo menos el Senado se respetaba más, necesitaban mayoría y definían todo.... Ahora lo que diga el presidente ustedes hacen, lastimosamente”, reflexionó en la reunión conjunta que se lleva a cabo hoy.

Lea más: Cobertura de protestas: Policía activará “alerta de seguridad” desde la tarde del lunes