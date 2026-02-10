Protestas contra la reforma de la Caja Fiscal: “Si tenemos que morir en la calle, nos da igual”

Docentes, militares y policías jubilados, familiares de policías activos y funcionarios de distintas zonas del país empezaron a congregarse muy temprano en la Plaza de las Armas y la Plaza Uruguaya, zona del microcentro de Asunción. Hoy se espera nuevamente una masiva marcha, en medio del tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal.

El grupo más numeroso es de docentes, que relataron que vienen de numerosas zonas del territorio nacional. Contaron que muchos salieron de sus ciudades a la medianoche y empezaron a congregarse incluso desde las 3:00 en la Plaza Uruguaya.

Contaron que la semana pasada se movilizaron masivamente en sus departamentos, pero hoy decidieron unir fuerzas en Asunción. La marcha se iniciaría a las 8:00 en este punto, con dirección al Congreso.

“Les pedimos que nos vean. El trabajo docente es muy sacrificado, no es privilegiado como el de ellos. Tenemos mucho desgaste físico y mental... les pedimos a los representantes del pueblo que revean su postura, que se postergue y se dé tiempo para el estudio”, pidió el profesor Milciades Servín, oriundo de Guairá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caja fiscal: opositores en el Senado pedirán postergar tratamiento de reforma

Condenados a morir en el aula

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al salir de la Plaza de las Armas para marchar camino a la Plaza Uruguaya, los maestros de distintas organizaciones del país relataron que se unieron para viajar desde distritos muy lejanos.

“Es un reclamo justo y necesario para todo el sector docente, esto que están pretendiendo sería un castigo social tremendo”, lamentó uno de los trabajadores.

“Lo que están haciendo al sector docente ejemplifica lo que al gobierno le interesa la educación. Jamás les interesó. Hoy quieren que los estudiantes tengan docentes de la tercera edad. Esa es la calidad educativa que quieren darle el Gobierno al pueblo paraguayo”, agregó el profesor Omar Cáceres, en vivo para ABC TV.

Agregó que los legisladores no dimensionan el daño que están causando, pues hay trabajadores que ya tienen una vida planificada en torno a su jubilación y ahora deberán trabajar muchos años más.

“Si el gobierno aprueba esto, está condenando al docente a morir en el aula. Si tenemos que morir acá en la calle, nos da igual”, enfatizó.

Fuerte contingente policial

El comisario principal Alonso Meza, jefe de Prevención y Seguridad, relató que unos 1.800 efectivos de la Policía Nacional se congregan en la Plaza de las Armas, calles aledañas al Congreso Nacional y todo el microcentro, para acompañar toda la movilización ciudadana.

“Vamos a garantizar la seguridad de las personas que vinieron a manifestarse, también las que no guardan relación con la manifestación y sobre todas las cosas ser un mediador en cualquier situación que se pueda presentar”, declaró el comisario en ABC TV.