Senado trata hoy tramposos cambios para sostener su privilegiada jubilación

En el primer punto del orden del día de la sesión extra de hoy figura el proyecto de reforma de la Caja Fiscal. Acto seguido, tratarán la supuesta modificación de la Caja VIP Parlamentaria. Ambos proyectos ya tienen aprobación de Diputados y en la fecha se concretaría la sanción porque cuentan con los votos de los cartistas y aliados.

El gatopardismo es un concepto acuñado que plantea “cambiar todo para que nada cambie” y es precisamente lo que hace el proyecto proveniente de la Cámara de Diputados, ya que no tocó privilegios clave: 1) Podrán seguir jubilándose (de manera extraordinaria) con 10 años de aporte y 55 años de edad; 2) No se reduce ni un guaraní del monto millonario de su pensión (que supera los G. 30 millones en la jubilación ordinaria); y 3) Mantienen la privilegiada posibilidad de retirar gran parte de sus aportes si es que quieren.

El principal argumento de propaganda en esta “reforma” es que supuestamente pasará a ser una “Caja Privada”, es decir, se agregó un artículo (el 6º, inciso f) que establece que “queda expresamente prohibido todo aporte, subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado en cualquiera de sus formas al patrimonio”.

Sin embargo, esta prohibición es fácilmente violable por parte de los mismos legisladores, mediante la inclusión de un simple artículo en la Ley del Presupuesto de Gastos de la Nación, donde digan que dicho artículo queda sin efecto.

El argumento de “Caja Privada” cae por tierra desde el momento en que en el artículo 30 se establece taxativamente que “los gastos de personal y de administración serán cubiertos por el Presupuesto General de la Nación”, es decir, pagarán a los funcionarios de la Caja Parlamentaria con fondos estatales.

Otro privilegio escandaloso que mantienen intacto es de los años de aporte. Mientras a un trabajador del sector privado, aportante del Instituto de Previsión Social (IPS), se le exige 25 años de aporte y 60 años de edad para la jubilación ordinaria o 30 años de aporte y 55 años de edad para la extraordinaria, los legisladores pueden jubilarse solo con 10 años (extraordinaria) y 15 años (ordinaria) de aporte.

Piden a opositores no dejar “cancha libre” a cartistas

El dirigente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y concejal departamental por la ANR, Silvio Piris pidió a los opositores que por más que pierdan ante la aplanadora cartista, no se retiren de la sesión convocada para la fecha en la que se tratará la reforma de la Caja Fiscal. No obstante, tiró la mayor parte de responsabilidad al vicepresidente Pedro Alliana y los cartistas sobre una eventual suspensión del inicio de clases.

“Ojalá que no se retiren todos los opositores también, porque en la Cámara de Diputados muchos opositores se retiraron y eso da la pauta de que no se quedaron a pelear por los docentes. a mi me hubiese gustado que los 80 estén presentes y planteen una alternativa, y que voten”, afirmó Piris.

Remarcó que el “retirarse” es una “salida fácil”, ya que es como decir: “‘estoy a favor de los docentes’, pero le dejas la cancha libre al cartismo”.

Pese al pedido de los opositores -que serían minoría-, volcó toda la responsabilidad al cartismo en el caso de que, a modo de protesta, no inicien las clases en las instituciones públicas este 23 de febrero.

“La tendencia es que no se inicien las clases, principalmente estos senadores cartistas encabezados por Pedro Alliana se van a encargar de privarle” de ese derecho a los alumnos de instituciones públicas a nivel país, dijo Piris.

Pese a que el inicio de clases es el 23, a partir de hoy, los docentes ya tenían que abrir las escuelas para la puesta a punto.