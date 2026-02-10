Caja Fiscal: ¿cuántos policías fueron desplegados para cubrir las marchas?

Miles de manifestantes pertenecientes a distintos gremios de funcionarios públicos se reunieron hoy en el centro de Asunción para marchar en protesta contra el proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal), impulsado por el Poder Ejecutivo, que plantea establecer edades mínimas de jubilación y aumentar los aportes de los afiliados a las cajas deficitarias, entre ellas las de docentes y fuerzas de seguridad.

Para dar cobertura a la jornada de protestas, la Policía Nacional tiene a la totalidad de su personal en alerta y ha desplegado casi 3.000 uniformados solo en Asunción y el departamento Central, comentó a ABC Color el comisario César Silguero, subcomandante de la Policía.

Hasta las 8:30, cuando ya habían comenzado las movilizaciones de protesta en el microcentro de la capital, la situación era “pacífica”, según describió el jefe policial.

Docentes advierten a senadores: "No van a salir de acá" si aprueban reforma de Caja Fiscal

A esa hora, el número de manifestantes en el centro asunceno llegaba a más de 5.000 personas, según estimaba la Policía.

Reforma causa renuncias en la Policía

El subcomandante de la Policía admitió que el proyecto de reforma de la Caja Fiscal tuvo como efecto que un número importante de agentes de la Policía ya presentaron sus renuncias para acogerse a los beneficios jubilatorios actuales.

Estimó que solo ayer presentaron renuncia unos 100 agentes, la mayoría pertenecientes al cuadro de suboficiales.