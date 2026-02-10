Docentes advierten a senadores: “No van a salir de acá” si aprueban reforma de Caja Fiscal

Antes de las 8:00 de este martes, un número importante de manifestantes del gremio de docentes ya se hallaba reunido en la Plaza de Armas de Asunción, cerca de la sede del Congreso Nacional, a la espera de la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores en la que se analizará el proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal), impulsado por el Poder Ejecutivo.

Manifestantes del gremio docente y otros grupos de funcionarios públicos están movilizados hoy en la capital en protesta contra el plan del Ejecutivo, que plantea establecer edades mínimas para la jubilación para todas las cajas y el aumento del porcentaje de aportes de los afiliados de las cajas deficitarias: la del magisterio nacional (docentes), fuerzas de seguridad (policías y militares), docentes universitarios y magistrados judiciales.

El Gobierno argumenta que esas medidas son necesarias para contrarrestar el déficit de la Caja Fiscal, que el año pasado alcanzó alrededor de 400 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

“No van a salir de acá...”

En conversación con ABC Color este martes en la Plaza de Armas, Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), indicó que los docentes marcharían por el microcentro de Asunción en las horas previas a la sesión del Senado, cuyo inicio está previsto a las 10:30.

Agregó que los distintos grupos de manifestantes distribuidos en varios puntos del microcentro se unirían en un solo grupo próximamente.

Piris insinuó también que los manifestantes intentarían rodear el Congreso e impedir la salida de los parlamentarios si aprueban una reforma con criterios que los gremios consideren contrarios a sus intereses.

Posteriormente, el titular de la FEP reiteró esa advertencia a la Policía mientras los docentes marchaban.

“No van a salir de acá si llegan a aprobar algo en contra del sector”, dijo.

Además del grupo de docentes que se congregó en la Plaza de Armas, otro contingente importante de educadores se hallaba reunido esta mañana en la cercana Plaza Uruguaya, desde donde planeaban marchar hasta el Congreso desde las 8:00.

Calles cerradas en el microcentro de Asunción

Antes de las 8:00 ya se registraban bloqueos al tránsito vehicular en parte del microcentro asunceno.

La calle El Paraguayo Independiente se hallaba cerrada en el tramo entre las calles Montevideo y Nuestra Señora de la Asunción.

El ingreso hacia el microcentro desde la Costanera de Asunción por la calle Río Ypané también está clausurado.