Docentes piden aumento del aporte estatal en la reforma de la Caja Fiscal

Desde el Congreso, el vicepresidente Pedro Alliana confirmó la postergación del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Senadores, en medio de la presión de numerosos gremios. No obstante, los funcionarios afectados siguen movilizados en las inmediaciones de la Plaza de Armas mientras se desarrolla la sesión.

Cientos de personas ocupan el microcentro de Asunción desde temprano. Cerca de las 11:30 realizaron un simbólico lanzamiento de globos negros, en señal de luto por “muerte de la educación pública en Paraguay”.

Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), insistió en que no van a aceptar que el Estado aporte solo el 5% a la jubilación. Los docentes piden que ese aporte se eleve al 9%.

¿Se iniciarán las clases el 23 de febrero?

Desde la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) Auténtica, Gabriel Espínola aseguró minutos antes que siguen en alerta y no descartan aún la huelga nacional que se podría desarrollar el 23 de febrero, día previsto para el inicio de clases.

“El magisterio nacional ya no vive de rodillas. No más presión partidaria”, manifestó Espínola.

Los docentes movilizados señalaron que el déficit tiene su principal origen en la mala utilización de los fondos de la Caja Fiscal. Resaltaron que los docentes aportan mensualmente, pero que el Estado también debe tener un porcentaje considerable, al igual que ocurre dentro del sector privado.

“Ellos no nos representan”, enfatizaron furiosos frente al Congreso en medio del debate iniciado antes del mediodía.