“Independientemente a lo que se apruebe, veo difícil que empiecen las clases”, advierte Piris

En medio de la movilización de miles de docentes en rechazo a la reforma de la Caja Fiscal -propuesta que ya tiene media sanción de los diputados-, el presidente de la FEP, Silvio Piris, dijo que sería “difícil” que se inicien las clases, independientemente a lo que apruebe el Congreso Nacional.

Asimismo, confirmó que en la capital hay unos 30.000 docentes que se manifiestan y la cifra ascendería a 40.000 al contar también con los profesores que se movilizan en el interior del país.

“El jueves no tuvimos la cantidad necesaria; quizás los compañeros no creían que el cartismo iba a hacer lo que hizo. Realmente nos decepcionó bastante el vicepresidente Pedro Alliana”, acotó.

Sobre su idea referente a Alliana acotó que el cartista podría ser un candidato a la presidencia, sin embargo, ahora tiene a los docentes en su contra, inclusive los del departamento de Ñeembucú de donde es originario.

Piris apunta a Fernández Valdovinos

El gremialista también confirmó que conversó con los senadores Silvio “Beto” Ovelar y Derlis Maidana para negociaciones referentes a la reforma, sin embargo, Maidana le habría dicho que “Fernández Valdovinos no quería saber nada”.

“Yo presumo y llego a la conclusión de que el que gobierna el Paraguay es Fernández Valdovinos y los parlamentarios hacen lo que Fernández Valdovinos dice. Un tipo que gana G. 150 millones, llega a los G. 200 (millones) aproximadamente; ya que a mí me atacan por mis ingresos”, dijo en referencia al ministro de Economía y Finanzas.

Sin dejar de lado su idea, agregó que “según Derlis (Maidana) me dijo que ellos no podían hacer nada porque Fernández Valdovinos no les autorizaba”, algo que “deja mucho que desear”.

Finalmente, precisó que los docentes buscan principalmente reducir la cantidad de años para jubilarse, al igual que elevar el porcentaje y que tampoco se vean afectados los que están por acceder a la jubilación.

