“Es una aspirina para un cáncer”: senador rechaza reforma de la Caja Fiscal y exige un sistema universal

​​En un clima de alta tensión legislativa, el senador Salyn Buzarquis marcó una postura disruptiva frente al proyecto de reforma de la caja fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo. Mientras el oficialismo busca dar oxígeno a una caja deficitaria, el legislador opositor sostiene que la propuesta ignora la realidad estructural del Paraguay, donde la gran mayoría de la fuerza laboral vive en la desprotección absoluta.

​“Esta reforma es una aspirina para el gran problema jubilatorio. Si vamos a apuntar solo al 17% que son funcionarios públicos, nos quedamos cortos. Es hora de ir por todo el sistema y pensar en todos los paraguayos”, afirmó contundente.

​Para el senador, el debate actual peca de “elitista” al centrarse únicamente en el sector público. El legislador puso como ejemplo la vulnerabilidad de los trabajadores informales, quienes sostienen la economía diaria pero carecen de futuro previsional.

“​Los olvidados" : “¿cuándo se va a jubilar la señora del Mercado 4, el carpintero, el electricista o el mecánico?”, cuestionó.

​Cobertura deficiente : señaló que Paraguay posee una de las tasas de cobertura jubilatoria más bajas de la región.

​Fracaso del modelo actual: criticó que incluso el sistema del IPS es insuficiente, afirmando que “la jubilación hoy no sirve para nada” si el adulto mayor debe terminar comprando sus propios insumos médicos.

​Lejos de limitarse a la negativa, el legislador presentó un proyecto de ley que busca la universalización del sistema. Su visión propone una estructura que unifique los aportes del sector público y privado bajo una política de Estado que trascienda los “parches” coyunturales, indicó.

​Ante la pregunta de cómo sostener un sistema que abarque a toda la población, el senador fue directo: reforma tributaria y formalización.

​" Justicia impositiva" : “Hay sectores que pagan poco o nada. No se trata de cargarle más a la gente que ya paga IVA, sino de que los grupos poderosos aporten lo que corresponde”, explicó.

​ Cofinanciamiento estatal : propone un modelo donde el Estado asuma un rol activo en la cotización de los trabajadores independientes, similar a modelos exitosos en otros países.

​Freno al endeudamiento: advirtió que la deuda pública ha pasado de 4.800 millones de dólares en 2013 a más de 20.000 millones de dólares en la actualidad, lo que obliga a mejorar la recaudación en lugar de seguir emitiendo bonos.

​Alineación partidaria y rechazo al oficialismo

​A pesar de los rumores que sugerían un posible acercamiento al oficialismo, el senador aclaró que su voto responde a una resolución institucional del Partido Liberal y a una convicción personal de no validar reformas parciales.