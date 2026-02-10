Tensión en Asunción: clima de confrontación y cerco legislativo

​Desde tempranas horas, columnas de docentes provenientes de distintos puntos del país convergieron en la Plaza de Armas y la Plaza Uruguaya. Bajo el liderazgo de referentes como Silvio Piris, el sector docente ha endurecido su postura ante lo que consideran un atropello a sus derechos previsionales.

​Piris fue tajante al señalar la estrategia de presión directa sobre los senadores: “Deciles a tus colegas que si aprueban hoy este proyecto, no van a salir del Congreso. Vamos a rodearles”, advirtió el dirigente durante un encuentro con el senador Carlos Núñez Agüero en plena plaza.

​La movilización, que ya supera las 20.000 personas en la capital y alcanza a unos 70.000 docentes a nivel nacional, contempla una “intersectorial” que unificará fuerzas frente al Palacio Legislativo antes del inicio de la sesión extraordinaria prevista para las 10:00.

​La narrativa de los manifestantes apunta directamente a la cúpula del Gobierno. Según los referentes gremiales, el proyecto actual es “una aberración” que empeoró tras su paso por la Cámara de Diputados.

Piris denunció un “ensañamiento” por parte del oficialismo hacia el sector docente, señalando específicamente al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, como el principal responsable de la falta de apertura al diálogo.

​“Nos dijeron que Fernández Valdovinos no quiere saber nada y que ellos (los legisladores) no pueden hacer nada. En síntesis, es el todopoderoso del país”, fustigó.

​Asimismo, la dirigencia responsabiliza al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana por las consecuencias políticas y sociales que esta reforma podría acarrear.

Entre las amenazas más severas se encuentra la posibilidad de no iniciar el año lectivo, una medida que será definida en asamblea si el tratamiento legislativo no se posterga o si se aprueba una versión perjudicial para los trabajadores.

​Puntos clave de la jornada

​ Movilización estratégica : los docentes marcharon hacia el Ministerio de Educación para responder a las “advertencias” de la cartera estatal antes de volver a rodear el Congreso. Mantienen reunión con autoridades.

​Presión sobre los votos : se estima que un grupo de senadores colorados disidentes y opositores podrían inclinar la balanza hacia una postergación, aunque el oficialismo busca asegurar el quórum.

​Presencia policial: si bien la jornada inició de manera pacífica, la Policía Nacional ha reforzado el vallado en los accesos clave al edificio legislativo ante la amenaza de un “sitio” permanente.

​La sesión de la Cámara de Senadores se perfila como un momento crítico para la estabilidad social del inicio de año, con un gremio docente que ha dejado claro que no retrocederá hasta lograr que el proyecto sea retirado o modificado sustancialmente.