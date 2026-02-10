Víctimas de la “mafia de los pagarés” califican de insulto el informe de la Corte

La Corte Suprema de Justicia envió un informe a la Comisión Permanente del Congreso Nacional sobre el caso “Mafia de los Pagarés”, en el cual dice que ha sancionado y abierto sumario contra magistrados, auxiliares de justicia y otros, además de dejar fuera del sistema judicial más de 35.000 expedientes irregulares de posibles víctimas del esquema.

A través de un comunicado, la Coordinadora de Víctimas de la “Mafia de los Pagarés” respondió alzando su voz “ante el atropello a la razón y a la justicia perpetrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)“.

“Denunciamos enérgicamente el informe entregado a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, calificándolo como un insulto a la inteligencia del pueblo paraguayo y una burla para miles de familias estafadas”, indica el escrito.

Seguido remarcó: “Rechazamos categóricamente un documento plagado de medias verdades y desinformación deliberada. La CSJ pretende maquillar una realidad podrida, intentando ocultar el colapso ético y jurídico bajo una imagen distorsionada que falta a la verdad. Un informe incompleto es una mentira cómplice".

En otra parte del comunicado, solicitan a la Comisión Permanente del Congreso el cese del favoritismo. “Es su obligación constitucional escuchar a las víctimas, no solo a los victimarios. Solicitamos la apertura inmediata de una mesa de diálogo para exponer las pruebas de nuestra verdad. El Congreso no puede legislar ni actuar a ciegas, dándole la espalda al pueblo”.

No darán un paso atrás

“Ratificamos nuestro pedido de Juicio Político contra los ministros responsables. Su gestión no solo ha violado sistemáticamente los Derechos Humanos, sino que ha herido de muerte a la democracia y los principios republicanos. Su permanencia es una amenaza para el Estado de Derecho”, sostiene la Coordinadora de Víctimas.

Para finalizar, dejan en claro que la lucha contra la mafia de los pagarés es una lucha por la justicia y la dignidad. “Seguiremos en las calles y en los estrados hasta que los responsables caigan y las víctimas sean resarcidas”, concluyó.