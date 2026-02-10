Mafia de los pagarés: Comisión Permanente pide más velocidad a la Corte Suprema y urge ser “implacables”

Este martes, la Comisión Permanente del Congreso Nacional recibió a ministros de la Corte Suprema de Justicia, a quienes convocó para que informen sobre los pasos que han sido tomados hasta ahora para sancionar a funcionarios judiciales involucrados en el esquema masivo de estafas denominado “mafia de los pagarés”.

Se ha denominado “mafia de los pagarés” a un esquema de supuesto fraude por el cual empresas de cobranza, jueces, abogados y oficiales de justicia presuntamente conspiraban para impulsar juicios de ejecución y embargar salarios de deudores de forma fraudulenta, con pagarés de dudosa autenticidad y sin notificar a los afectados.

Luego de culminada la reunión con los ministros de la Corte Suprema, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el senador Colym Soroka (ANR, Partido Colorado) agradeció a los integrantes de la máxima instancia judicial del país por su presencia y por “poner pecho” a la situación.

Dijo que los congresistas solicitaron a la Corte Suprema mayor velocidad en la investigación de los casos pendientes y “que sean implacables con los involucrados, que han tocado a familias demasiado vulnerables”.

Publicarán informe presentado al Congreso

Por su parte, el ministro de Corte Alberto Martínez Simón comentó que presentaron a la Comisión Permanente un “resumen” de cuántos sumarios se abrieron y a quiénes, cuántas sanciones se aplicaron y cuántos procesos siguen en trámite con relación al caso “mafia de los pagarés”.

Ese resumen, de 62 páginas, será publicado hoy en la página web del Poder Judicial, anunció.

El presidente de la Corte Suprema, César Diesel, dijo que la investigación de las distintas aristas del caso “mafia de los pagarés” y la solución de los problemas que el escándalo evidenció debe ser un “trabajo conjunto” y podría llevar todo el año.

Prometió que no habrá “discriminación” en las investigaciones cuando se le señaló que su hermano Óscar Diesel, hermano del titular de la Corte, es accionista en la Compañía Administradora de Riesgos S.A., una de las empresas de cobranzas involucrada en el supuesto esquema de fraude.

“Se hacen las investigaciones conforme a los casos que vayan surgiendo”, dijo el ministro Diesel. “No se trata de particularizar, sino realizar la investigación de un caso concreto y ver las derivaciones y consecuencias”.