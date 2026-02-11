Cartismo retrocede en caja fiscal por presión de docentes

Los gremios docentes no descartan ir a una huelga general el 23 de febrero y no iniciar las clases en las escuelas públicas, luego que el Senado postergara el estudio de la reforma en la caja fiscal. Por ahora, irán a las instituciones educativas, abiertas desde este martes en la etapa de pre clases y aguardan que desde la Cámara Alta se organice una mesa de trabajo para seguir discutiendo los cambios que afectarán a sus condiciones de jubilación.

Tras la masiva presencia de docentes en el centro de Asunción, donde marcharon primero hasta el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y luego protestaron frente al Congreso Nacional, los senadores resolvieron en sesión extraordinaria, posponer hasta el 25 de marzo el tratamiento de la reforma de la caja fiscal, con media sanción de Diputados.

Si bien fue el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien anunció que con el presidente Santiago Peña se había decidido posponer el tema; extraoficialmente se manejó que los cartistas, con mayoría en la Cámara Alta, no habrían tenido sin embargo los votos para aprobar el proyecto, sin previo debate con los sectores afectados y a pesar de que a primera hora de la mañana tenían una propuesta con algunas modificaciones al plan de Diputados.

Tras la decisión del Senado, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, dijo que los docentes irán desde hoy a las actividades de pre clase. “Pero yo creo que el inicio de clases está muy difícil, a no ser que el Senado se acerque bastante a lo que estamos peticionando. Acá el pedido de los docentes, por unanimidad, es no ir a las aulas el 23 de febrero”, aseguró.

El próximo 23, “va a haber huelga general”, afirma Otep-A

El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), Gabriel Espínola, afirmó: “el próximo 23 de febrero no se inician las clases, va a haber huelga general, vamos a tener un resultado más favorable aún de lo que aprobó la Cámara de Diputados. Puede ser huelga de un día, de dos, depende del proyecto que tengamos”.

Blanca Ávalos, de la Otep - Sindicato Nacional, aseguró que plantearán un congreso unitario, probablemente la próxima semana, para definir acciones. “No descartamos ir a huelga o un paro para no iniciar las clases”, declaró.

Rafael Resquín, dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), indicó que todavía quedan pasos a definir para tomar una decisión. “Esperamos que en el Senado nos convoquen a una mesa de trabajo. Dependerá mucho de eso la decisión que podamos tomar”, agregó.

Reforma de caja fiscal: Que el Estado aporte más

Los gremios insisten en que el Estado aporte más para la Caja Fiscal. “El proyecto de Diputados es que el docente aporte 3% más (actualmente aporta 16%) a partir de la promulgación de la ley; y el Estado aportará 1% de forma gradual, recién desde el 2027. ¿Por qué no aporta ya el 3% más también desde que sale la ley?”, expresó Resquín.