Caja fiscal: esta es la postura de los docentes tras postergación del Senado

Tras la masiva convocatoria de docentes en el microcentro de Asunción, donde protestaron frente al Congreso Nacional, senadores resolvieron en sesión extraordinaria, postergar hasta el 25 de marzo el tratamiento de la reforma de la caja fiscal, con media sanción de Diputados.

Los legisladores decidieron aplazar el estudio de estos cambios, a pesar de que a primera hora de la mañana tenían una propuesta con algunas modificaciones al proyecto con media sanción.

Lea más: Reforma de la caja fiscal: Senado posterga su estudio

Tras conocerse la decisión del Senado, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, manifestó que los docentes irán desde mañana a las actividades de pre clase, que debieron iniciarse hoy, según el calendario escolar del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Pero yo creo que el inicio de clases está muy difícil, a no ser que el Senado se acerque bastante a lo que estamos peticionando. Acá el pedido de los docentes es de unanimidad es no ir a las aulas el 23 de febrero”, aseguró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Piden huelga general

El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), Gabriel Espínola, afirmó que irán a una “huelga general” el 23 de febrero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Inicio de clases está en duda ante posible huelga docente, admite ministro

“El próximo 23 de febrero no se inician las clases, va a haber huelga general, vamos a tener un resultado más favorable aún de lo que aprobó la Cámara de Diputados. Puede ser huelga de un día, de dos, depende del proyecto que tengamos”, remarcó.

Blanca Ávalos, de la Otep - SN, aseguró que plantearán ir a un congreso unitario, probablemente la próxima semana, para definir acciones para el 23 de febrero. “No descartamos ir a huelga o un paro para no iniciar las clases”, declaró.

Rafael Resquín, dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), indicó que todavía quedan pasos a definir para ir no arrancar el año lectivo en la fecha prevista. “Esperamos que en el Senado nos convoquen a una mesa de trabajo, si es posible para mañana ya, o los próximos días. Dependerá mucho de eso la decisión que podamos tomar”, agregó.