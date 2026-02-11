Recomendaciones de Mitic para evitar ser engañados por la inteligencia artificial

El Día Mundial del Internet Seguro no es solo una efeméride; es una plataforma de acción que busca consolidar una ciudadanía digital ética, capaz de navegar entre las oportunidades y las amenazas de la red.

Este año, el foco central se posa sobre la inteligencia artificial (IA), una herramienta de doble filo que, si bien potencia la productividad, también ha facilitado fraudes sofisticados como la suplantación de identidad.

Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), a través del Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos (CERT-PY), se enfatiza la necesidad de desarrollar un criterio crítico.

El mayor desafío actual reside en los contenidos hiperrealistas: audios, videos e imágenes generados por IA que pueden engañar incluso a usuarios experimentados.

Cómo detectar un engaño

Para combatir la desinformación y el robo de datos, el CERT-PY recomienda prestar atención a los detalles técnicos que la IA aún no logra perfeccionar:

Movimientos faciales: Desajustes entre el rostro y el cuerpo al moverse. Piel “perfecta”: Ausencia total de poros, arrugas o imperfecciones naturales. Parpadeo: Frecuencia irregular o alineación defectuosa de los ojos. Giro de cabeza: Deformaciones en las proporciones al ver el rostro de perfil. Sincronización: Desfasaje entre el audio de la voz y el movimiento de los labios. Manos: Dedos que se deforman o aparecen en cantidades inusuales.

Capacitación gratuita

Como parte de esta agenda de prevención, el gobierno invita al webinar “Seguridad digital para educar en tiempos de IA”, que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero a las 10:00.

La actividad es gratuita y los interesados ya pueden asegurar su cupo mediante el Portal de Cursos del Estado (cursos.gov.py), una herramienta clave para fortalecer las competencias digitales de toda la población.