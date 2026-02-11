Dos casos de chikunguña importados de Bolivia: piden a viajeros tomar precaucaciones

Andrea Ojeda, directora de Vigilancia de la Salud, advirtió sobre un brote regional importante de chikunguña y la reaparición del virus en zonas donde no circulaba. Asunción registra los primeros pacientes del 2026.

El Ministerio de Salud Pública encendió las alarmas tras la confirmación de los dos primeros casos de chikunguña del año en Paraguay.

Ambos pacientes residen en Asunción y cuentan con antecedentes de viaje reciente a Bolivia, país que actualmente atraviesa un brote crítico con casi 1.000 casos reportados en lo que va de los primeros meses de 2026.

Explicó que estos casos coinciden con una alerta epidemiológica emitida recientemente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Hay un aumento sostenido de casos de chikunguña que se viene observando desde finales de 2025 y estos primeros meses del 2026. Lo particular es la reaparición en áreas donde no había circulación hace años”, señaló.

Casos en Asunción y vigilancia en Limpio

Origen : ambos son viajeros provenientes de Bolivia (específicamente de zonas con brotes como Santa Cruz).

Ubicación : residen en barrios distintos de Asunción y no tienen vínculo epidemiológico entre sí.

Caso en Limpio: la ciudad enfrenta un brote confirmado de dengue (serotipo 1), descartándose, de momento, la presencia de chikunguña en esa zona.

Las tres etapas de la enfermedad

Fase aguda: fiebre alta y dolor articular súbito. Fase subaguda: síntomas que persisten de dos semanas a tres meses. Fase crónica: dolores que pueden durar años, afectando severamente la calidad de vida.

Instan a tener cuidados extremos con embarazadas (riesgo de transmisión vertical), adultos mayores y personas con comorbilidades, ya que la enfermedad puede ser letal en grupos vulnerables.

Controles fronterizos

Salud mantiene una vigilancia activa en puntos de entrada, aunque no hay restricciones de tránsito, pero realizan un seguimiento a través de planillas y protocolos de detección de síntomas en frontera.

Recomendaciones