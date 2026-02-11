Éver Villalba califica de “vyrorei” la ley de emergencia penitenciaria

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, sostuvo que la aprobación de la ley de emergencia penitenciaria es lo más grave, urgente e importante, para que las Fuerzas Armadas de la Nación tenga la potestad de cuidar el perímetro de cada uno de los 20 centros penitenciarios.

El proyecto de ley, que debía ser tratado en sesión extraordinaria, fue postergado y calificado como un vyrorei por el senador Éver Villalba.

“Realmente desde el 2019 vienen planteando emergencia penitenciaria y no solucionan. Cuando uno habla de emergencia es algo temporal. ¿Y qué hizo el Ejecutivo o qué hicieron los gobiernos para solucionar el problema penitenciario? Aquí el negocio de las cárceles es otra cosa".

Según el parlamentario lo que quiere Nicora es tener su ley de emergencia para meter militares en las cárceles, que es inconstitucional. “Él dice en un perímetro de 20 metros. Sí, pero les van a involucrar a los militares para cuidar presos”.

“Por otro lado, con esa ley va a saltar procedimientos administrativos para hacer gozo”, añadió el parlamentario.

Con respecto a la situación carcelaria, Villalba apuntó que uno de los mayores problemas es que tanto quienes gestionan el tema carcelario y parte de la sociedad creen que con el encierro se solucionan los problemas sociales.

“Paraguay ha aumentado al 100% de su población carcelaria. Estamos llegando a 20.000 personas privadas de libertad. Con el encierro no se solucionan los problemas sociales y con esta emergencia tampoco”, señaló.

Para Villalba, el siguiente paso es que hay que desintoxicar las cárceles. “Hay que contratar trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras”, dijo.

“Según los expertos se producen 100.000 dólares al mes. O sea que la cárcel para muchos es un negocio rentable que después se distribuye por zona. Entonces, con esta emergencia que todos los años se declara, no se soluciona nada”, remarcó el senador.

Para finalizar, insistió: “Lo único que le da (ley de emergencia penitenciaria) es la legalidad para quien está al frente para meter militares y por otro lado saltar el proceso administrativo para el proceso de compra”.