Si tuviste reposo del IPS y no cobraste aún, atención con esta advertencia

El IPS advierte que el plazo para retirar el dinero en el Banco Nacional de Fomento (BNF) vence el último día de febrero. Si los beneficiarios no acuden, los fondos serán devueltos y el trámite de reliquidación podría caducar.

Tanya Ibáñez, jefa de Reposo del IPS, explicó que son aproximadamente 18.000 los asegurados que tienen pagos pendientes. La funcionaria subrayó que la disponibilidad de estos fondos en ventanilla es temporal.

“Hasta el último día de febrero está disponible en el banco, después, el banco devuelve ese dinero al IPS”, advirtió.

Obstáculo del “plástico” y código QR

Según Ibáñez, el sistema busca primero una cuenta bancaria activa. Sin embargo, el criterio de la procesadora de pagos exige que la cuenta haya registrado movimientos con la tarjeta física (plástico) en los últimos seis meses.

​“Como hoy se usa mucho el código QR y las transferencias, muchas cuentas figuran como inactivas para la procesadora aunque reciban salarios. Al no poder acreditarse, el dinero es devuelto al IPS y queda pendiente de cobro presencial”, detalló.

​Un beneficio que “caduca”

​La normativa previsional establece que el subsidio debe ser oportuno, es decir, cumplir su función de protección durante la enfermedad. Si el asegurado no retira el dinero antes de finales de febrero, deberá solicitar una reliquidación.

​No obstante, este trámite tiene fecha de vencimiento: si para diciembre de 2026 el beneficiario no ha reclamado el pago de los reposos del 2025, el derecho a cobrar dicho monto caduca definitivamente.

​Recomendaciones antes de acudir al banco

​Verificación web : antes de ir al banco, el asegurado debe ingresar al portal oficial del IPS y realizar la “Consulta Web de Reposo”. Esto confirmará si el subsidio está efectivamente disponible y a nombre de quién.

​Mensajes de texto (SMS) : la institución está enviando notificaciones vía SMS. Sin embargo, instan a la cautela, ya que a veces los números registrados en la base de datos están desactualizados o pertenecen a familiares.

​Cobro presencial: una vez confirmada la disponibilidad en la web, el interesado debe acercarse a cualquier sucursal del BNF con su documento de identidad.

​Para quienes requieran mayor información o deban gestionar trámites presenciales de reliquidación, pueden acudir hasta el edificio Boquerón, ubicado sobre las calles Pa’i Pérez y Pettirossi, en el segundo piso.