Presidente de IPS es un recaudador de Peña, acusa diputado liberal

Según el diputado del PLRA Adrián “Billy” Vaesken, la continuidad de Jorge Brítez al frente del Instituto de Previsión Social (IPS) responde a su labor de “recaudador” para el presidente Santiago Peña.

“Hace unos años nos enterábamos de que un guardia de seguridad, creo que su chofer, fue a comprar una caja de seguridad y la llevó a la casa de Jorge Brítez ¿Para qué compra una caja fuerte y lleva a la casa de Jorge Brítez?” cuestionó el parlamentario liberal.

Vaesken añadió que “hoy toda la plata de los jubilados prácticamente está en un banco que fue creado con el artículo 11 de la Ley de Superintendencia, que fue creada y sancionada por este Parlamento a iniciativa de este Gobierno”.

El diputado liberal afirmó que acompañará la iniciativa de convocar a Jorge Brítez para que responda a las consultas de los parlamentarios. “Vamos a acompañar eso y bueno, ojalá que la gente entienda y no siga votando a los mismos de siempre”, refirió.

Días atrás, el presidente de la República, Santiago Peña, se reunió con Brítez, a quien garantizó su respaldo y le solicitó “impulsar cambios estructurales importantes, especialmente en áreas prioritarias de la institución”, según se informó en Presidencia.

Mientras tanto, la queja de asegurados no cesa, especialmente en las clínicas periféricas donde falta desde lo más básico. A ello se suma la imposibilidad de acceder a turnos y, lo peor, equipos descompuestos. Recientemente, un paciente murió a la espera de un cateterismo por falta de equipos operativos, lo que motivó la apertura de una auditoría por parte de la Superintendencia de Salud.