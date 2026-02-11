Sindicatos de la UNA exigen cupo en la reforma de la Caja Fiscal y amenazan con extender paro

Nilsa Ortigoza, miembro de la Unión de Gremios y Sindicatos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), sostuvo que exigen que se los incluya en la mesa de negociaciones para la reforma de la Caja Fiscal.

Comentó que realizaron un estudio de cálculo autorial desde agosto del año pasado, utilizando la base de activos y jubilados de la Universidad Nacional de Asunción.

“Hemos presentado una propuesta al gobierno, la cual se basa solamente en la diferencia que existe en la edad, 55 años, pero con una tasa de sustitución del 78, que era la tabla inicial del Estado”, explicó.

Señaló que dos veces fueron anta la Comisión Permanente en Diputado. La primera vez no les dejaron entrar y la segunda les invitaron a sentarse en la mesa principal. “Presentamos la propuesta, pero esta es la hora que nadie la estudió”, dijo.

Ortigoza advirtió que esta tarde se reúne el Consejo Superior Universitario, en la cual van a decidir si se va a extender el paro total e indefinido o si se levanta.

“Como miembro de la Unión de Gremios Sindicato de la UNA, nosotros metimos una nota para continuar con este paro por dos semanas, a fin de que captemos una invitación oficial de la Comisión que va a tratar o que va a conformar esa mesa técnica”, añadió.

En otro momento, la miembro de la Unión de Gremios y Sindicatos de la UNA se refirió a la duda que les genera la excepción de los derechos adquiridos.

“Sólo habla del Magisterio Nacional, no habla de los docentes de la Universidad Nacional, donde tenemos un alto porcentaje de docentes que está teniendo mayor o igual a 15 años y mucho más alto aquellos que tenemos 20 años", subrayó.

Luego mencionó que hay gente que en este julio cumple 25 años de antigüedad, otros cumplen en diciembre y eso no menciona la nueva propuesta que presentó”.

“Nosotros como Universidad Nacional de Asunción somos conscientes de que hay que hacer una readecuación de la caca fiscal. Pero no de esta manera que se viene haciendo, no a tambor batiente, no por decisiones políticas", dijo Ortigoza.

“Pero lo vamos a hacer lento y gradualmente, utilizando la riqueza que tiene la Universidad Nacional de Asunción”, concluyó.