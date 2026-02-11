Caja fiscal: escuelas cerradas por protestas de docentes

El calendario escolar del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) marcaba para ayer, 10 de febrero, la fecha de reapertura de las instituciones educativas públicas para las actividades de preclase, con la presencia de directores, personal administrativo y de docentes, que deben cumplir en el año 200 días laborales.

No obstante, varios centros educativos permanecieron cerrados debido a la protesta de los profesores en contra de los cambios analizados para la Caja Fiscal, con media sanción en Diputados y cuyo estudio fue postergado para el 25 de marzo en el Senado.

En el microcentro de Asunción, donde se produjo la mayor manifestación de educadores, varios centros escolares permanecieron cerrados o con personal mínimo en atención.

La Escuela Básica Nº 3 República del Brasil fue una de las instituciones que abrió sus puertas, con la concurrencia de la directora y dos profesoras. El resto del plantel acompañó las protestas.

“Nosotros abrimos acá por recomendación de la Supervisión y también porque yo no puedo ir a la manifestación, tengo un problema en la espalda”, manifestó Asunción Vall de Font, la directora.

Explicó que los primeros días de preclase son más bien organizativos. La docente observa el estado de las aulas, las necesidades, y en base de eso toma acciones para adecuar el salón.

Otras instituciones

El Colegio Nacional Presidente Franco también abrió con escaso personal para atender a la comunidad; ayer apenas una docente se encontraba en el lugar.

La escuela Celsa Speratti, también en el microcentro capitalino, cerró sus puertas debido a que todo el plantel de profesoras y profesores apoyó las protestas.

Desde la cartera educativa indicaron que para hoy tendrían el reporte de establecimientos que estuvieron abiertos ayer.