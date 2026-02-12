Colegio Técnico Nacional: postergan clases presenciales hasta abril por lento avance de obras

Las clases deben arrancar el lunes 23 de febrero, según establece el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). No obstante, actualmente hay incertidumbre respecto a esta fecha, debido a posturas de gremios docentes que plantean que, si no avanzan las negociaciones con el Senado por los cambios de la caja fiscal, arrancarían una huelga nacional en lugar de ir a las aulas ese día.

En el caso del Colegio Técnico Nacional (CTN), las clases presenciales arrancarán recién el 20 de abril, según informaron a los padres, debido al lento avance de la refacción de la institución, adjudicada por Itaipú por US$ 4,5 millones a la firma CCC Construcciones, cuyo representante legal es Mauricio Javier Codas.

“Hemos recibido una nota oficial de la empresa responsable en la que se comunica el esquema de entrega previsto de la obra. Según dicha nota, se ha establecido una primera entrega para el inicio de las clases presenciales, el día lunes 20 de abril del año 2026, la cual comprende los Bloques 1, 2, 3, 4, 7 y 8, los sanitarios (SSHH), la planta baja del Bloque 6 y sectores de las áreas exteriores, garantizando condiciones adecuadas de uso”, indica un comunicado de la ACE.

Hasta tanto se concrete esta primera entrega, las clases se desarrollarán en la modalidad virtual, con acompañamiento permanente de los docentes de cada área y de la coordinación pedagógica, indicaron.

Condiciones de seguridad

Como la obra no estará terminada para el 20 de abril, la empresa CCC Construcciones informó que implementará un vallado provisorio, delimitando las áreas habilitadas de aquellas donde continuarán las tareas. Según lo previsto, esto tendrá una duración de dos meses más.

Los trabajos comenzaron el 24 de febrero del año pasado y terminarán, siempre según lo informador por la constructora, recién luego de un año y medio después.

Tanto el MEC como Itaipú, no cumplieron con su compromiso de arrancar el año lectivo con las nuevas reparaciones en el Técnico Nacional.

El examen de ingreso al CTN, también será trasladado y se tomará el 17 y 18 de febrero en el Colegio de la Policía de Capiatá, ubicado en el kilómetro 26 de la ruta PY02.