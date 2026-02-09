A 15 días de las clases, MOPC se llama al silencio sobre escuelas afectadas por ampliación de ruta

El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) no se hace cargo de las escuelas que serán “cortadas” por el megaproyecto de viaducto de Luque y ampliación de la ruta que será acceso a la ruta PY02, concedido sin licitación, a través de una adenda a la alianza público-privada (APP) de Rutas del Este.

El plan fue adjudicado por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, a la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, integrada por las firmas Sacyr y Ocho A, representada por el empresario Juan Carlos Pettengill, hijo del senador colorado Luis Pettengill.

La orden de inicio de los trabajos se publicó en diciembre del año pasado. Contará con una financiación de US$ 215 millones.

Son cinco las escuelas de Luque y Areguá, las que deberán ser destruidas porque sus pabellones son atravesados por la franja de dominio. Al menos otras tres instituciones educativas -incluida una de Ypacaraí-, están dentro de la zona de influencia, ubicadas a menos de 100 metros.

Sin plan de contingencia

Dos meses después del inicio de obras y a menos de 15 días de iniciar las clases, el lunes 23 de febrero, el MOPC se llama al silencio sobre las escuelas que serán atravesadas por los trabajos de ampliación del acceso a la ruta PY02 y el viaducto de Luque, como es el caso de la Escuela Básica Alfonso de Boccard, ubicada en Estanzuela, Areguá. Además, solo faltan dos semanas para el comienzo del año lectivo, el 23 de febrero.

El pabellón de este local será literalmente cortado por el megaproyecto, ya en marcha. Los 62 alumnos matriculados no tienen todavía una alternativa, según denunciaron los vecinos de la escuela.

En total, 1.347 niñas, niños y adolescentes están matriculados en los locales educativos que tendrían intervenciones en los próximos meses.

Sin respuestas

Una vez más, ABC intentó obtener esta mañana una versión sobre las alternativas que ofrecerán a los alumnos de estos locales afectados, pero desde la dirección de Comunicación de Obras Públicas informaron que siguen sin respuestas por parte de las autoridades de esta cartera.

Los vecinos reclaman que estas acciones reflejan el hermetismo de la cartera para dar información sobre este tema.

Desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la semana pasada indicaron que el MOPC, como responsable del proyecto, es la institución que debe encargarse de hallar soluciones. Volvimos a insistir esta tarde con una respuesta, considerando que la mayoría de los centros son de gestión pública. Sin embargo, tampoco obtuvimos una respuesta de parte de la entidad.