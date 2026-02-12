JEM abre investigación a fiscala adjunta Matilde Moreno por evitar allanamiento clave

La apertura de la investigación preliminar sobre la actuación de la fiscala adjunta Matilde Elena Moreno Irigoitia se resolvió por el voto unánime de los ocho miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que en sesión ordinaria de este jueves tomó conocimiento de la publicación de ABC del 25 de noviembre de 2025, titulada “Fiscala evitó allanamiento clave tras detención de líderes ligados al Comando Vermelho”.

El senador Mario Varela (ANR) propuso la apertura de la investigación preliminar, resaltando la gravedad del hecho atribuido a la fiscala adjunta por parte del ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, quien en comunicación con ABC Cardinal denunció la actuación irregular de la agente.

Lea más: “¡Son una vergüenza!”, le dijo el ministro de la Senad a la fiscala Adjunta de Narcotráfico

La propuesta de Varela contó con la adhesión de los demás miembros del JEM: Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa, los ministros de la Corte Suprema de Justicia Manuel Ramírez Candia y César Garay; los senadores Mario Varela y Derlis Maidana, los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia; y el representante del Consejo de la Magistratura Abg. Enrique Berni.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En consecuencia el JEM resolvió iniciar de oficio una investigación preliminar previa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 6814/2021; por lo que se libran oficios para tener un informe pormenorizado y los antecedentes de la actuación de la fiscal adjunta Matilde Moreno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Denuncia contra Matilde Moreno

Los antecedentes del caso refieren que el 24 de noviembre de 2025, tres presuntos traficantes de armas que operaban para la organización criminal brasileña Comando Vermelho fueron detenidos en Lambaré. En ese operativo se encontraron cargas de droga, proyectiles, armas, autos lujosos y muchas otras evidencias.

Lea más: Emiliano Rolón sale en defensa de su “mano derecha” Matilde Moreno

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, confirmó al día siguiente a ABC Cardinal que tras ese operativo surgió el dato de una nueva ubicación donde podrían encontrarse más drogas de la misma estructura criminal.

Rachid relató que él mismo se comunicó con la fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado Matilde Moreno y le envió el pedido de allanamiento, pero el resultado no fue el esperado.

“Ella me manifestó que era insuficiente, que no estaba fundado nuestro pedido de allanamiento. Esa fue su respuesta y es por eso que nosotros continuamos nomás ahí donde estábamos y levantamos la vigilancia en el otro procedimiento”, expresó el secretario de Estado.

Lea más: Sindicatos de la Fiscalía se solidarizan con la familia Urbieta y rechazan actitud de Matilde Moreno

“¡Son una vergüenza!”, dijo ministro a fiscala adjunta

La insólita respuesta de la fiscala adjunta Matilde Moreno desató la molestia del ministro de la Senad Jalid Rachid, quien le dijo, por ejemplo, que “¡son una vergüenza!“, así como que ”¡por eso están cómo están!“ y que ”¡tienen el freno de mano levantado!“, todas estas frases en referencia a la actual situación del Ministerio Público (MP).

La acalorada discusión sucedió frente a varios agentes especiales e incluso funcionarios de la Fiscalía que estaban con el ministro en el lugar del allanamiento.

Ante la sospechosa negativa de Matilde Moreno, quien evitó que se incautaran las drogas y armas que supuestamente había en la casa, Jalil Rachid ordenó a sus agentes que levantaran la vigilancia en Luque y, literalmente, dejaron “cancha libre” a los traficantes para que sacaran sus mercaderías de ese lugar.

Vídeo: Operación “Conexión CV”: desmantelan estructura que enviaba armas y drogas al Comando Vermelho

El ministro de la Senad dijo que ante lo que les hizo la fiscala adjunta, lo único que les resta es seguir trabajando.