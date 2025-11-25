Fiscala evitó allanamiento clave tras detención de líderes ligados al Comando Vermelho

Tres presuntos traficantes de armas que operaban para la organización criminal brasileña Comando Vermelho fueron detenidos ayer en Lambaré. En ese operativo se encontraron cargas de droga, proyectiles, armas, autos lujosos y muchas otras evidencias.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, confirmó que tras ese operativo surgió el dato de una nueva ubicación donde podrían encontrarse más drogas de la misma estructura criminal.

Lea más: Senad: estas son las rutas usadas para enviar armas y drogas al Comando Vermelho

Relató que él mismo se comunicó con la fiscala Matilde Moreno y le enviaron el pedido de allanamiento, pero el resultado no fu el esperado.

“Ella me manifestó que era insuficiente, que no estaba fundado nuestro pedido de allanamiento. Esa fue su respuesta y es por eso que nosotros continuamos nomás ahí donde estábamos y levantamos la vigilancia en el otro procedimiento”, añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El argumento de la fiscala

Agregó que él se comunicó con la agente fiscal vía WhatsApp y le envió la solicitud por ese medio. “Ella me vuelve la llamada cuando recibe el pedido de allanamiento y me dice que no le servía, o sea, que era... Que necesitaba más información para hacer el pedido de allanamiento”, puntualizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro señaló que no puede decir a ciencia cierta si en esa vivienda que no pudieron allanar había más droga, pero él considera igual exitoso el operativo porque detuvieron a los tres considerados como “objetivos” del operativo.

Hizo énfasis en que para la Senad el operativo debía continuar y el allanamiento debía ejecutarse, pues tenían indicios suficientes, pero fue la fiscala Moreno la que truncó el operativo.

Lea más: PCC y Comando Vermelho: así operan las dos grandes bandas criminales de Brasil con tentáculos en Paraguay

Durante el operativo inicial se incautaron:

6,492 kilogramos de pasta base de cocaína

300 gramos de clorhidrato de cocaína

Más de 27 kilos de marihuana tipo cera/hachís

Municiones calibre .50 (expansivas e incendiarias)

Componentes de fusiles automáticos y semiautomáticos

Cuatro vehículos y varias motocicletas utilizados por la estructura

Pese a evidencias y testimonios, la fiscala consideró que no eran suficientes para el allanamiento.