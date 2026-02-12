Jurado fija plazo para estudiar actuación de fiscala en caso Secta Moon

En sesión ordinaria de este jueves los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tomaron conocimiento de la denuncia presentada por el Abg. Francisco De Vargas, representante de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon), en contra de la actual de la fiscal María Angélica Insaurralde y el 13 de marzo próximo analizarán si inician o no investigación preliminar o enjuiciamiento de oficio, conforme a lo establecido en el Art. 18 de la Ley N.º 6814/2021.

Puntualmente el JEM tomó conocimiento de una publicación periodística en la que el letrado calificó de “temeraria” la imputación presentada por la agente del Ministerio Público en contra de los directivos y una abogada de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, por supuesta frustración de la ejecución individual y favorecimiento de acreedores.

La imputación presentada la semana pasada es contra Evaristo Fernández (paraguayo), Sung Jong Seo (coreano), Otmar Graml (alemán), Roque Antonio Benítez (paraguayo), Margaret M. Marinho de Ucedo (brasileño) y Shigeyuki Nakai (japonés), directivos de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.

La fiscal María Angélica Insaurralde también imputó a la Abg. Michelle Yong Im Byun (paraguaya), quien se desempeña como representante legal de dicha asociación y habría instigado al ocultamiento de los bienes de la institución.

Cuestionamientos contra actuación fiscal

Según la imputación, los directivos y la representante legal de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial habrían transferido inmuebles que estaban embargados para cubrir la suma de US$ 1.500.000 más gastos de justicia, en el marco de un juicio de para el pago de honorarios al Abg. Esteban Sarubbi.

Al respecto el Abg. Francisco De Vargas, en representación de su colega Michelle Byun, afirmó que la denuncia presentada por el Abg. Esteban Sarubbi debió ser desestimada, sin embargo la fiscala presentó imputación “rayando el mal desempeño de funciones”, según manifestó.

“Es absolutamente falso que se haya transferidos inmuebles a nombre de la abogada Michelle Byun en perjuicio del abogado Esteban Sarubbi, en la intención que tiene este profesional del derecho de cobrar sus honorarios de la Secta Moon”, expresó De Vargas.

Agregó que según lo informado por la Dirección General de los Registros Públicos la Secta Moon tiene registrados 38 inmuebles en todo el país que, en total, tienen una superficie de más de 230.000 hectáreas, lo que en monto de dinero supera ampliamente la suma de US$ 1.500.000, requerida por Sarubbi.

Imputación debe ser anulada, según defensor

De acuerdo con lo señalado por el Abg. Francisco De Vargas la denuncia que presentó Sarubbi es temeraria, teniendo en cuenta que la Secta Moon tiene “bienes de sobra” para que el letrado cobre sus honorarios profesionales.

En ese sentido, De Vargas remarcó que la fiscala María Angélica Insaurralde no solo se apresuró en presentar la imputación sino que presentó el acta sin tener indicios de la comisión de hechos punibles. “Es por eso que hablamos de mal desempeño de funciones, incluso de una persecución de inocentes”, indicó el letrado.

Anuncio que como defensor de la Abg. Michelle Byun, junto a los representantes de los directivos de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, atacarán la imputación para lograr su nulidad y, por otro lado, irán contra la agente del Ministerio Público por la gravedad de su actuación.

“Espero que el juez de Garantías que recibió la imputación realice un análisis exhaustivo del acta que presentó el Ministerio Público, así como los elementos ofrecidos por la fiscal Insaurralde”, finalizó.