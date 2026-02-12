Otra obra de “Nenecho” con mucho retraso, en inmediaciones del Parque de la Salud

Una obra de desagüe pluvial que debería culminar en marzo próximo se encuentra estancada, según denuncian vecinos de las calles afectadas. Se trata de una obra inconclusa más de Óscar “Nenecho” Rodríguez.

El año pasado, tras la intervención de la Municipalidad de Asunción, se anunció que la obra estaría lista para marzo del 2026; sin embargo, según los vecinos, no hay avances ni perspectiva para que finalice.

Un equipo de ABC Color estuvo en el lugar a las 07:00 de este jueves y no se encontraban personas trabajando.

“Esta cuadra es una salida del centro hacia la avenida Primer Presidente, hacia los centros comerciales de la zona. No se hizo nada en un año, ni siquiera en las calles adyacentes”, comentó uno de los vecinos afectados.

Otros vecinos pusieron en venta su casa luego de no poder ingresar con su vehículo desde hace un año y quedar con las veredas completamente destruidas.

Comentan que en los días de lluvia se vuelve aún más tedioso el ingreso a las viviendas y apeligra la integridad de sus habitantes.

En medio de la cuadra se encuentra una escuela de arte que disminuyó la cantidad de alumnos, ante la falta de calle en condiciones para ingresar hasta la institución, comenta una trabajadora.

Carteles de desvío y “zona peligrosa en días de lluvia”, permanecen en el lugar desde hace casi un año, donde el avance es sólo del 20%.