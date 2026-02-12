Video: incendio en un remolcador en el río Paraguay

Un incendio se originó este jueves en un remolcador que navegaba por el río Paraguay. Según las imágenes sobre el hecho, se trataría del Cavalier II y su destino era Asunción.

Asimismo, hay informaciones sobre que el fuego se habría generado en la sala de máquinas, sin embargo, una fuente de la Armada apuntó que sería una quema de plásticos ya controlada.

Conforme a datos de la plataforma marinetraffic, similar al seguimiento de aviones con FlightRadar, pero de embarcaciones, el Cavalier II se quedó en la zona entre Alberdi, departamento de Ñeembucú y Formosa, Argentina.

Noticia en desarrollo.

