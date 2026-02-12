Nacionales
12 de febrero de 2026 - 15:30

Video: incendio en un remolcador en el río Paraguay

Este jueves se reportó un incendio en un remolcador que sería el Cavalier II en aguas del río Paraguay. Según una plataforma de rastreo, la embarcación se quedó sin movimiento en zona de Alberdi.

Por ABC Color

Un incendio se originó este jueves en un remolcador que navegaba por el río Paraguay. Según las imágenes sobre el hecho, se trataría del Cavalier II y su destino era Asunción.

Asimismo, hay informaciones sobre que el fuego se habría generado en la sala de máquinas, sin embargo, una fuente de la Armada apuntó que sería una quema de plásticos ya controlada.

Conforme a datos de la plataforma marinetraffic, similar al seguimiento de aviones con FlightRadar, pero de embarcaciones, el Cavalier II se quedó en la zona entre Alberdi, departamento de Ñeembucú y Formosa, Argentina.

Seguimiento del recorrido del Cavalier II.
Noticia en desarrollo.

