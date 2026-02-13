Accidente fatal en Santa Rosa del Aguaray reaviva preocupación por seguridad vial en San Pedro

El percance ocurrió alrededor de las 02:30, cuando colicionaron un tractocamión de la empresa Neumáticos del Paraguay SRL, conducido por Blas Alejandro Ovelar Florenciáñez (32), y una motocicleta guiada por Dionicio Aranda Risso (40), quien falleció en el lugar.

El conductor del camión resultó ileso y fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional. La prueba de alcotest practicada arrojó resultado negativo (0,000 mg/L).

Lea más: Nueve departamentos bajo alerta por tormentas esta mañana

Intervino, además, personal del Ministerio Público, encabezado por el fiscal de turno José Alberto Godoy Blanco, junto a especialistas forenses. El diagnóstico preliminar estableció como causa de muerte traumatismo craneoencefálico grave por aplastamiento. El cuerpo fue entregado a un familiar de la víctima y los vehículos quedaron incautados a disposición fiscal.

El siniestro vuelve a poner en debate la seguridad vial en el departamento de San Pedro, donde ciudadanos denuncian rutas deterioradas, falta de mantenimiento y conductas imprudentes como factores recurrentes en accidentes graves.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy