13 de febrero de 2026 - 08:26

Accidente fatal en Santa Rosa del Aguaray reaviva preocupación por seguridad vial en San Pedro

Omar Acosta,

SAN PEDRO. Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró en la madrugada de hoy en Santa Rosa del Aguaray, sobre la ruta PY08, dejando como saldo un motociclista fallecido y un camionero aprehendido. El hecho vuelve a evidenciar el aumento de accidentes en el departamento, atribuidos tanto al deterioro de rutas como a la imprudencia al volante.

Por Omar Acosta

El percance ocurrió alrededor de las 02:30, cuando colicionaron un tractocamión de la empresa Neumáticos del Paraguay SRL, conducido por Blas Alejandro Ovelar Florenciáñez (32), y una motocicleta guiada por Dionicio Aranda Risso (40), quien falleció en el lugar.

El conductor del camión resultó ileso y fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional. La prueba de alcotest practicada arrojó resultado negativo (0,000 mg/L).

Intervino, además, personal del Ministerio Público, encabezado por el fiscal de turno José Alberto Godoy Blanco, junto a especialistas forenses. El diagnóstico preliminar estableció como causa de muerte traumatismo craneoencefálico grave por aplastamiento. El cuerpo fue entregado a un familiar de la víctima y los vehículos quedaron incautados a disposición fiscal.

El siniestro vuelve a poner en debate la seguridad vial en el departamento de San Pedro, donde ciudadanos denuncian rutas deterioradas, falta de mantenimiento y conductas imprudentes como factores recurrentes en accidentes graves.

