Nefasto “legado” de Nenecho en Asunción: habilitó 40 gasolineras en cuatro años, denuncian

El concejal Pablo Callizo (PPQ) denunció que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez dejó a Asunción un nefasto “legado” de más de 40 estaciones de servicio habilitadas en apenas cuatro años de mandato.

Callizo dijo que Nenecho contó con la complicidad de su Gabinete. Entre ellos, citó a Diego “Arqui” Sotomayor, exdirector de Obras Particulares y a su sucesor, Miguel Ramírez. Además, mencionó al asesor jurídico municipal, Benito Torres.

Estos funcionarios continúan en la gestión del actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista). Sotomayor, director de Planeamiento Urbano y candidato a concejal por el oficialismo, “fue uno de los primeros que aprobó muchas de las estaciones que se hicieron“, denunció Callizo.

Lea más: Trinidad: Fiscalía investiga tala ilegal en terreno para gasolinera

El edil señaló a su sucesor, Miguel Ramírez, asegurando que “también aprobó muchas estaciones de servicio”, como la de la “Costanera Sur, a menos de 100 metros de la laguna Tacumbú y del arroyo Mburicá“.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Callizo aseguró además: “Benito Torres, exdirector Jurídico, no peleó por los derechos de la municipalidad, sino que siempre estuvo en favor de las empresas para que se instalen en esos lugares“.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Denuncia irregularidades

El concejal Callizo denunció que se recurrió a graves irregularidades y hasta a adulteración de documentos para alterar las fechas de habilitación, para eludir el decreto del presidente, Santiago Peña (ANR-cartista), que en 2024 suspendió la habilitación de nuevas estaciones de servicio por cinco años. También reclamó el uso de medidas cautelares “prestadas” para evadir la Ordenanza 7/2011, que establece una distancia mínima de mil metros entre establecimientos.

Lea más: Asunción: pese a orden municipal, avanza el daño ambiental por polémica gasolinera en Trinidad

A esto, sumó las violaciones ambientales y urbanísticas. Citó por ejemplo, la estación construida en plena Costanera Sur, que supone un riesgo para los cauces hídricos del lugar. Asimismo, habló de la tala ilegal de árboles en Santísima Trinidad, en un predio donde Nenecho autorizó una estación frente a otra, y cuya resolución fue revocada por Luis Bello.

Callizo citó también a la estación Petropar de la avenida General Santos esquina Cerro Corá, vinculada a un político colorado, que estaría incumpliendo normativas sobre veredas y otras especificaciones técnicas requeridas.

Prohibición total

Callizo anunció que propondrá a la Junta Municipal prohibir definitivamente la aprobación de nuevas gasolineras en todo el territorio de la capital, para frenar la saturación que pone en serio riesgo la salud y seguridad de los ciudadanos.

Lea más: Costanera Sur: Junta pidió a Bello que suspenda habilitación de estación de servicio

La normativa permitiría que las estaciones actuales operen y compitan, pero cerraría por completo la puerta a la construcción de cualquier nuevo puesto de expendio de combustibles.